Fonte: IPA Gabry Ponte

Dal 13 al 17 maggio 2025 Basilea sarà protagonista della musica europea con l’Eurovision Song Contest, che quest’anno verrà condotto da Michelle Hunziker, insieme a Sandra Studer e Hazel Brugger. Per l’Italia gareggerà Lucio Corsi con la sua Volevo essere un duro, arrivata seconda al Festival di Sanremo 2025, ma un altro italiano molto famoso parteciperà alla prestigiosa gara canora.

Il San Marino Song Contest, infatti, è stato vinto da Gabry Ponte che suonerà la hit Tutta l’Italia sul palco dell’Eurovision Song Contest 2025 e gareggerà per vincere il premio più importante del mondo della musica europea.

Gabry Ponte vince il San Marino Song Contest 2025

Nella serata dell’8 marzo 2025 ha avuto luogo il San Marino Song Contest 2025, una gara canora che ha portato alla proclamazione del brano che rappresenterà la Repubblica al prossimo Eurovision Song Contest. Tra i tanti cantanti in gara anche degli artisti italiani come Marco Carta, Bianca Atzei, Luisa Corna, Silvia Salemi e Gabry Ponte.

Il dj torinese dalla fama internazionale ha portato la sua ultima hit Tutta l’Italia sul palco della manifestazione canora, facendo ballare il pubblico in sala e non solo, come commentato dal presentatore della serata Francesco Facchinetti: “Non tutta l’Italia ha ballato ma tutto San Marino, io l’ho visto”.

Fonte: IPA

Il brano è stato tanto apprezzato che Gabry Ponte ha trionfato, vincendo la gara canora e staccando così un biglietto diretto per Basilea: “Gabry Ponte rappresenterà San Marino all’Eurovision Song Contest 2025 e farà ballare tutto il mondo”. Al secondo posto si sono piazzati i The Rumpled con You Get Me So High, mentre l’ultimo gradino del podio è stato occupato da Teslensko con Storm. Pierdavide Carone ha vinto, invece, il premio della critica.

Gabry Ponte ringrazia Carlo Conti

Gabry Ponte sarà quindi uno dei protagonisti del prossimo Eurovision Song Contest per provare a portare la vittoria alla Repubblica di San Marino. Il dj, dopo la proclamazione della sua vittoria, è apparso piuttosto emozionato: “Sono felice ed emozionato, grazie”.

Francesco Facchinetti ha voluto ricordare che il pubblico italiano ha conosciuto la hit grazie al Festival di Sanremo: “Questa canzone ha fatto un giro strano, è arrivata al Festival in un modo, poi è diventata il jingle del Festival di Sanremo e poi quando ho letto la notizia che tu saresti stato qua, ho detto ‘Potrebbe accadere’, quando la musica certe volte fa davvero dei percorsi particolari”.

Gabry Ponte, nei suoi ringraziamenti, ha voluto citare anche Carlo Conti che ha dato grande popolarità al brano Tutta l’Italia: “É bella per questo la musica, perché è imprevedibile. Intanto volevo ringraziare San Marino per quest’opportunità fantastica. Poi voglio ringraziare Carlo Conti che è stato il primo sostenitore di questo pezzo e l’ha adottato per il Festival ed è grazie a lui soprattutto se stasera sono su questo palco e poi vorrei ringraziare tutti i ragazzi che si sono esibiti con me perché abbiamo messo veramente il cuore nel preparare questo spettacolo”.

Il Segretario di stato per il turismo di San Marino, Federico Pedini Amati, ha consegnato il premio a Gabry Ponte: “Complimenti, bravissimo, congratulazioni. Un bel peso da portarti sulle spalle, buon Eurovision”.

A donargli la vittoria una giuria di esperti, capitanati dal presidente Luca De Gennaro, che ha voluto spiegare perché ha voluto premiare il brano: “Gabry è un’artista italiano conosciuto nel mondo, è uno dei due o tre artisti più ascoltati nel mondo, tra l’altro non sarà un rappresentante dell’Italia, malgrado la canzone ne parli, ma di un’altra nazione, quindi indubbiamente è un sintomo di grande internazionalità, in più la musica da ballare è la musica che è nel DNA di questa zona d’Italia, l’Adriatico è sempre stata la terra della musica dance, lui è uno degli artisti più solidi della musica dance italiana”.