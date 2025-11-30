Che tempo che fa, 30 novembre: tra gli ospiti Signorini, Rocio e Loredana Bertè

Nuovo appuntamento con Che tempo che fa di Fabio Fazio: storia, musica e accattivanti ospiti tra curiosità e sorprese

Torna sul Nove uno degli appuntamenti più longevi e riconoscibili della televisione italiana: Che tempo che fa, condotto da Fabio Fazio, affiancato come sempre dall’ironia frizzante di Luciana Littizzetto e dall’eleganza di Filippa Lagerback. Una serata che mescola cultura, musica, attualità e spettacolo, con ospiti di calibro nazionale e internazionale, tra storie da raccontare e personaggi che hanno fatto la storia del nostro Paese.

Che tempo che fa 30 novembre, ospiti e anticipazioni

Tra gli ospiti di Che tempo che fa del 30 novembre Alberto Angela, volto amatissimo della divulgazione italiana, che presenterà il suo nuovo libro Cesare. La conquista dell’eternità, un affascinante viaggio nella vita di uno dei protagonisti più iconici dell’antichità.

Alberto Angela guiderà Fabio Fazio e il pubblico in un affascinante viaggio nella storia di uno dei personaggi più emblematici dell’antichità, offrendo curiosità, aneddoti e riflessioni sul potere e l’eredità di Cesare. Un’intervista che promette di combinare rigore storico e leggerezza narrativa, come solo il figlio di Piero Angela sa fare.

Poi la grande energia della cantante Loredana Bertè, che celebra i 50 anni di Sei Bellissima, il brano cult del 1975 che ha segnato l’inizio di una carriera straordinaria. La puntata sarà l’occasione per ripercorrere la vita artistica di Loredana, raccontata anche nella biografia fotografica 50 volte Bellissima, tra scelte coraggiose e rinascite creative.

La cantante, ancora oggi una presenza iconica in tv, continua a incantare il pubblico anche come coach di The Voice Senior, confermandosi simbolo di energia e anticonformismo.

Per quanto riguarda il teatro, a illuminare il salotto di Fabio Fazio ci penserà Umberto Orsini, pronto a tornare a 91 anni sul palcoscenico del Piccolo Teatro Paolo Grassi di Milano con lo spettacolo-memoir Prima del temporal.

Spazio anche ad Alfonso Signorini, che presenterà il suo primo romanzo, Amami quanto io t’amo, e agli approfondimenti sull’attualità con Ferruccio de Bortoli, Annalisa Cuzzocrea, Massimo Giannini, Cecilia Sala, Marco Varvello e il virologo Roberto Burioni.

Che tempo che fa, gli ospiti del Tavolo

Come da tradizione, la serata di Che tempo che fa si chiuderà con Il Tavolo, l’irriverente e affollato spazio di intrattenimento dove si alternano personalità iconiche.

Ci saranno Mara Venier, Orietta Berti con il nuovo singolo Chi ama chiama, Gabry Ponte, protagonista del San Siro Dance 2026, Rocio Munoz Morales, fresca di pubblicazione con La vita adesso (e soprattutto reduce dalla chiacchieratissima separazione da Raoul Bova).

E non mancheranno gli ospiti fissi: Nino Frassica, Mara Maionchi, Gigi Marzullo, Giucas Casella, Raul Cremona, Ubaldo Pantani e la Signora Coriandoli. Anche Alfonso Signorini tornerà a sedersi al Tavolo per un dialogo informale e ironico.

Dove vedere Che tempo che fa in tv e in streaming

La nuova puntata di Che tempo che fa andrà in onda domenica 30 novembre 2025, dalle 19.30, sul Nove. Il programma è disponibile anche in diretta streaming e on demand sul sito ufficiale della rete e su Discovery+, per tutti gli abbonati.

Una serata tra storia, musica e ironia, dove la cultura e l’intrattenimento convivono, regalando al pubblico un appuntamento colto e divertente.

