Gabry Ponte è diventato papà e mostra la piccola Alice

editato in: da

Mamme e papà vip del 2021

Gabry Ponte è diventato papà: è stato lo stesso dj e producer a renderlo noto a tutti i suoi fan pubblicando uno scatto sul suo profilo Instagram.

Nella foto lo si vede sorridente mentre stringe tra le braccia la piccola, la didascalia dell’immagine è solo il nome scelto per la bimba: “Alice”, accompagnato da un cuore. Scorrendo le immagini pubblicate poi lo si può vedere mentre bacia la piccola appena nata e infine il cartello che viene messo sulla culla e che riporta tutti i dati, da cui emerge che la figlia dell’artista è nata il primo giugno e che pesava quasi 3 chilogrammi.

Una notizia, quindi, che Gabry Ponte ha deciso di tenere per sé per i primi giorni e di svelare un po’ di tempo dopo. Come del resto era accaduto anche in merito alla dolce attesa: solo a fine marzo infatti aveva reso noto che sarebbe diventato papà. E lo aveva fatto pubblicando uno scatto dell’ecografia accompagnato da parole da cui emergeva tutta la sua gioia: “Niente… sto per diventare papà! Quante emozioni quest’anno”, aveva scritto aggiungendo un cuore rosso.

Sono momenti indimenticabili per tutti i genitori, attimi di felicità che anche il dj e producer ha scelto di condividere con i fan. Classe 1973, Gabry Ponte ha una lunga carriera alle spalle sia come solista che come fondatore degli Eiffel 65, gruppo dance nato nel 1998, un artista che ha fatto ballare intere generazioni. Dj, producer, conduttore radiofonico: nel suo lungo e ricco curriculum lavorativo anche il ruolo di giudice nel talent Amici di Maria De Filippi, compito ricoperto per alcune edizioni, compresa la 19esima che è andata in onda nel 2020.

Se la sua vita professionale è molto nota, quella privata viene mantenuta tale: l’artista è piuttosto riservato. In questi mesi non ha mai svelato chi sia la mamma della piccola appena nata e, per il momento, nemmeno in questa occasione ha voluto fare sapere di più.

La notizia della nascita della bimba è stata accolta con tantissimi mi piace e commenti: Gabry Ponte ha voluto condividere questi momenti di profonda felicità con i suoi tanti fan.