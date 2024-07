Battiti Live 2024, anticipazioni puntata dell’8 luglio: cantanti e dove vederlo

Fonte: IPA Alvin e Ilary Blasi

Con l’arrivo dell’estate il palinsesto televisivo è pronto a tenerci compagnia con moltissimi appuntamenti caratterizzati da divertimento e buona musica. Uno di questi è Cornetto Battiti Live, il festival musicale che sbarca in prima serata su Canale 5 a partire da lunedì 8 luglio. Ecco gli artisti che si esibiranno sul palco.

“Battiti Live 2024”, le anticipazioni di lunedì 8 luglio

Cornetto Battiti Live è un festival musicale che ormai da diversi anni ci tiene compagnia facendo da colonna sonora delle calde serate estive. Un evento attesissimo di grande musica dal vivo che in tanti seguono anche da casa grazie alle messe in onda programmate nel palinsesto Mediaset e che, nella sua edizione del 2024, porta con sé parecchie novità.

Per la prima volta in conduzione vedremo infatti Ilary Blasi accompagnata dal suo amico di vecchia data Alvin e dalla partecipazione di Rebecca Staffelli. Un trio che prende il posto di Elisabetta Gregoraci, Alan Palmieri e Mariasole Pollio. A differenza delle scorse edizioni, poi, il concerto si sposta da Italia 1 a Canale 5.

Rimane invariata la volontà di portare agli spettatori una festa fatta di grande musica italiana e internazionale. La prima puntata, una delle tre registrate a Molfetta, è in programma per la serata di lunedì 8 luglio. Ad esibirsi sul palco sul mare, troveremo: Il Volo, Fedez, Emis Killa, Gigi D’Alessio, Irama, Ricchi e Poveri, Rose Villain, Guè e Alfa ma anche Achille Lauro, che continua a lavorare al suo grande ritorno dopo l’annuncio che lo vede tra i nuovi giudici di X Factor.

La lista degli artisti e delle artiste a Molfetta prosegue con Mida, Petit, Holden, Francesco Gabbani, Michele Bravi, Coma Cose, Gabry Ponte, Blue, Sarah, Rhove e Darin. Ad accompagnare i cantanti, il corpo di ballo formato anche dagli allievi Amici, il talent show di Maria de Filippi da cui sono partiti alcuni dei cantanti che vedremo cantare proprio sul palco dell’evento musicale.

Ad aggiungersi alle performance di Molfetta, alcuni cantanti saranno anche protagonisti di esibizioni on the road cantando da alcune delle più belle e suggestive località turistiche della Puglia. I primi a tenerci compagnia con la loro musica in giro per la regione saranno Tananai e Annalisa da Giovinazzo, coppia ormai amatissima grazie alla loro hit Storie brevi. Si aggiungeranno poi il primo e secondo posto del Festival di Sanremo 2024: Angelina Mango da Galatina e Geolier da Foggia.

“Battiti Live 2024”, quando e dove vederlo

Il Battiti Live 2024 ci terrà compagnia per 5 serate: le prime tre si sono svolte a Molfetta venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 giugno, per poi spostare la festa a Bari il 4 luglio e a Otranto il 6 e il 7 luglio.

Per chi non avesse potuto vivere i concerti dal vivo, tutte le serate andranno in onda in prima serata su Canale 5. La prima puntata, in programma per stasera 8 luglio, potrà essere vista, oltre che in chiaro, anche in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity, cosa che accadrà anche per le prossime tappe. Oltre alle puntate, subito dopo la messa in onda, gli utenti potranno accedere a contenuti esclusivi e interviste direttamente dal backstage.