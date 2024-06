Fonte: IPA Ilary Blasi e Alvin

Per Ilary Blasi e Alvin, il duo “mitico”, un’avventura che ci terrà compagnia per tutta l’estate: la conduzione di Battiti Live 2024. Sono loro i conduttori di questa edizione, e prendono il posto di Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Insieme al duo, anche la partecipazione di Rebecca Staffelli, come confermato da una nota Mediaset a maggio. In onda da luglio in prima serata su Canale5, tutte le anticipazioni sulla kermesse canora pronta a far ballare la Puglia (e noi da casa).

Quando va in onda Battiti Live 2024

L’evento di Radio Norba Cornetto Battiti Live è imperdibile, la manifestazione canora dell’estate: siamo alla ventiduesima edizione e, dopo ben sette andate in onda su Italia1, Battiti Live è pronto a tornare nel 2024 su Canale5 in prima serata e con due conduttori d’eccezione, ovvero Ilary Blasi e Alvin. Pur prendendo il posto alla conduzione di Alan Palmieri, quest’ultimo è rimasto il direttore artistico.

Palmieri ha condotto Battiti Live in coppia con Elisabetta Gregoraci dal 2017. A prendere il posto di Mariasole Pollio, invece, è Rebecca Staffelli, che ha già dato prova del talento durante il Grande Fratello. La prima puntata dell’edizione di Battiti Live 2024 è attesa su Canale5 l’8 luglio 2024. In totale, le tappe sono ben cinque: le prime tre vengono registrate a Molfetta il 21, il 22 e il 23 giugno, mentre le ultime due puntate a luglio. Non è ancora nota la location.

Gli artisti sul palco di Battiti Live 2024

Chi vedremo sul palco di Battiti Live 2024? La lista di cantanti è piuttosto lunga, a dire il vero: Alessandra Amoroso, Annalisa, Boomdabash, Emma, Fedez, Fred De Palma, Michele Bravi, Paola & Chiara, Tananai, The Kolors e molti altri, come Clara, reduce da Sanremo 2024, o ancora Cristiano Malgioglio, Orietta Berti, Irama… gli artisti più amati dai giovani (e non). Invece, per le esibizioni on the road troviamo due nomi, ovvero il primo e il secondo posto di Sanremo: Angelina Mango e Geolier.

La conduzione affidata a Ilary Blasi e Alvin

Si mormorava da tempo, fino a quando Mediaset non ha deciso di renderlo ufficiale: Ilary Blasi al posto di Elisabetta Gregoraci a Battiti Live. Dopo la sostituzione all’Isola dei Famosi, in cui Vladimir Luxuria ha preso il suo posto, la conduttrice si è concentrata non solo sulla sua vita privata, bensì sulla carriera a 360°: ha pubblicato il libro Che stupida, ha realizzato il documentario Unica su Netflix, di cui potrebbe arrivare la seconda parte. A Ponza, starebbe girando il sequel sulla storia finita con Francesco Totti, un “lavoro top secret”. Ma bisogna attendere conferme ufficiali.

A Battiti Live, intanto, ritrova il suo vecchio amico di sempre, Alvin, con cui ha lavorato di recente proprio all’Isola: lei conduttrice, lui inviato. “Tra me e Ilary è nata un’amicizia vera e sincera da subito”, aveva raccontato Alvin. Si sono conosciuti nel programma CD: Live, per poi tornare a condurre insieme Eurogames. “Con Ilary l’amicizia è rimasta. Ci conosciamo da anni, siamo come fratello e sorella“. Quasi 30 anni di amicizia per loro, ma soprattutto di sodalizio professionale. E noi non vediamo l’ora di ritrovarli insieme.