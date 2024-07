Anticipazioni Battiti Live del 15 luglio: i cantanti e dove vedere il concerto

Fonte: Ufficio Stampa Mediaset Ilary Blasi e Alvin

Dopo il grande successo della prima puntata, un nuovo appuntamento con Cornetto Battiti Live, il festival musicale che tiene compagnia al pubblico nell’estate italiana, condotto da Ilary Blasi con Alvin e la partecipazione di Rebecca Staffelli.

La seconda serata andrà in onda stasera, lunedì 15 luglio, dalle 21.20 su Canale 5, dalla suggestiva piazza di Molfetta che farà da sfondo a una serata all’insegna della musica e del divertimento, con gli artisti italiani più amati dagli spettatori.

Battiti Live 2024, le anticipazioni di lunedì 15 luglio

Non si arresta il successo di uno dei festival musicali più amati dell’estate italiana: stiamo parlando del Cornetto Battiti Live 2024, con Ilary Blasi e Alvin alla conduzione, affiancati da Rebecca Staffelli. Da sette anni lo show tiene compagnia agli spettatori nella calda estate italiana, diventando un appuntamento fisso e imperdibile del palinsesto Mediaset con la grande musica dal vivo.

Lo show quest’anno presenta alcune novità: a differenza delle scorse edizioni non è più sotto la guida di Elisabetta Gregoraci, Alan Palmieri e Mariasole Pollio, e si è spostato da Italia 1 a Canale 5.

Fonte: Ufficio Stampa Mediaset

E così, dopo gli ascolti record della prima puntata, Battiti Live 2024 anche in questo secondo appuntamento vedrà alternarsi sul palco una serie di artisti di grande calibro, pronti a regalare emozioni ai telespettatori. Ad accompagnare le performance musicali ci sarà un corpo di ballo speciale, composto anche dagli allievi del talent show Amici.

L’elenco dei cantanti sul palco stasera

La seconda puntata, una delle tre registrate a Molfetta, è in programma per la serata di lunedì 15 luglio. Ad esibirsi sul palco sul mare, troveremo Elodie, i The Kolors, Emma, Annalisa e Tananai, freschi del loro ultimo successo Storie Brevi, e ancora Tony Effe e Gaia, che stanno facendo ballare tutta Italia con la loro Sesso e Samba.

E ancora Alessandra Amoroso, gli Articolo 31, Mida, Rose Villain, Renga e Nek, Gabry Ponte, Holden, senza dimenticare Paola e Chiara con il loro tormentone estivo Festa totale, Cristiano Malgioglio, Baby K, Big Mama, i ComaCose, Clara, Olly e i Santi Francesi.

I cantanti saranno anche protagonisti di esibizioni on the road da alcune delle più apprezzate località turistiche della Puglia. Questa settimana spazio alle performance di Elodie da Bari e dei The Kolors da Gravina.

Dove vedere Battiti Live 2024

La seconda puntata di Battiti Live 2024 andrà in onda lunedì 15 luglio alle 21.20 su Canale 5. Lo show è visibile anche in streaming – in diretta e on demand – sulla piattaforma Mediaset Infinity. Le puntate del festival musicale possono essere seguite anche su RadioNorba TV, visibile sul Canale 730 di Sky, e su TeleNorba, visibile anche sul canale 510 di Sky.

Oltre alle puntate, subito dopo la messa in onda, gli spettatori potranno accedere a contenuti esclusivi e interviste direttamente dal backstage, pubblicati sui profili social di Mediaset Infinity e Radio Norba.