Gabry Ponte diventa papà: il dolce annuncio su Instagram

Gabry Ponte ha fatto danzare una generazione intera con i suoi magnifici pezzi, con gli Eiffel 65: da La Danza delle Streghe a Viaggia Insieme a Me, era impossibile non rimanere affascinate dalla sua carica di energia positiva. Adesso, però, di tempo ne è trascorso ed è il momento di un dolcissimo annuncio: Gabry Ponte sta per diventare papà.

Ha condiviso la lieta notizia su Instagram, dove il dj e produttore, che aveva fondato negli anni ’90 il gruppo Eiffel 65, ha rivelato ai suoi follower di vivere un momento molto speciale. “E niente… sto per diventare papà“, scrive Ponte. “Quante emozioni quest’anno.” Da sempre, il dj è molto riservato sulla sua vita privata e ben poco si conosce di lui al di fuori dalla carriera musicale.

Nel giro di pochi minuti dal suo annuncio si è generata tantissima curiosità sulla mamma: chi è la compagna di Gabry Ponte? Sono ben poche le foto private che condivide su Instagram e perlopiù riguardano la sua famiglia: la sorella e i tre nipoti.

Il 47enne aveva subito un’operazione al cuore all’inizio di quest’anno e aveva pubblicato sempre sui suoi canali ufficiali che l’intervento era andato bene. Per l’occasione aveva ringraziato i suoi follower per il supporto e per i bei messaggi che aveva ricevuto. “Vi voglio bene“, aveva scritto, aggiungendo che presto ci sarebbero state delle importanti novità.

In effetti, l’annuncio della gravidanza della compagna è arrivato a sorpresa. Rispetto ad altri vip, Ponte non è mai stato paparazzato né ha condiviso particolari eventi o fotografie private. Per questo motivo, della madre non si conosce nulla.

L’unica persona che potrebbe svelare il mistero è proprio Gabry, che, ne siamo certe, vorrà comunque proteggere l’identità della mamma, soprattutto in un periodo così delicato come una gravidanza. Magari, quando alla fine verrà appeso il fiocco azzurro o rosa alla porta dei Ponte, la mamma sarà rivelata, o forse no.

Quel che è certo, però, è che per Gabry Ponte si prospetta un periodo ricco di emozioni, soprattutto dopo l’intervento subito. Adesso, per lui, inizia un percorso fatto di sorrisi, momenti irripetibili, insieme al figlio o figlia e naturalmente alla sua compagna.