Isola, Elisa Isoardi scopre l’articolo del Sun e si commuove per mamma Irma

Elisa Isoardi: emozioni, bikini e lacrime all’Isola dei Famosi 2021

Elisa Isoardi è di nuovo la vera protagonista della puntata dell’Isola dei Famosi, andata in onda il 29 marzo. Prima non trattiene lo stupore alla scoperta dell’articolo del Sun, poi si commuove per la mamma e infine vince la classifica settimanale per Elettra Lamborghini.

Insomma, Elisa Isoardi catalizza su di sé l’attenzione, nonostante intorno a lei capiti di tutto in Honduras. Valentina Persia conquista l’Isola ridendo all’imitazione che di lei ha fatto Vera Gemma, Ilary Blasi bacchetta Massimiliano Rosolino e Gilles Rocca è protagonista di un’accesa discussione con Awed.

Malgrado ciò, è sempre la bella Elisa a tenere banco. Se ne sono accorti anche Oltremanica quando il Sun ha dedicato alla presentatrice parole d’elogio, definendola “splendida in bikini”. Finalmente, la produzione mostra l’articolo all’Isoardi che sorride stupita e forse anche un po’ teneramente imbarazzata per questo riconoscimento. D’altro canto, l’immagine di lei in costume, postata sul suo profilo Instagram, è diventata subito virale, suscitando la reazione dei follower che si sono precipitati a complimentarsi con lei.

Ma le emozioni per Elisa Isoardi non finiscono qui. Durante la puntata, ospite in studio c’è mamma Irma. Per la conduttrice è una sorpresa davvero speciale, al punto da non riuscire a trattenere le lacrime. Dopo un periodo di tensioni che aveva allontanato le due donne, ora sembra arrivato il momento della conciliazione.

Mamma Irma si rivolge così alla figlia: “Ciao bambina mia. Sono tanto orgogliosa di te, forza. Cerca di arrivare alla fine. Ce la devi fare. Tuo fratello ti manda un grosso bacio, ti pensa sempre. Papà sta bene, siamo tutti contenti e ti guardiamo. Sei forte”. Le emozioni sono intense. Al termine del collegamento Elisa si rivolge alla madre: “Ti voglio bene gliel’ho sempre detto. Devo dirle scusa. Perdonami per quello che ho fatto”. E Irma è pronta ad accoglierla, metaforicamente, tra le sue braccia: “Sbagliamo tutti, anche noi genitori sbagliamo. Stai tranquilla e adesso concentrati sull’Isola”.

Grazie all’intervento di Ilary Blasi finalmente le due donne si chiarificano. La Isoardi riconosce di aver sbagliato ad allontanare la madre e la signora Irma le promette che quando tornerà passeranno insieme tanto tempo e la coprirà di baci.

Intanto, Elisa Isoardi all’Isola vince la classifica settimanale dei naufraghi stilata da Elettra Lamborghini. C’è lei sul podio degli “elettrizzati”.