Isola dei Famosi, Elisa Isoardi conquista il Sun: “Splendida in bikini”

Isola dei Famosi: Elisa Isoardi vera leader, tra ammiratori, pesca e preghiera

Anche se l’Isola dei Famosi è praticamente appena iniziata, Elisa Isoardi è già la vincitrice morale. Non ne avevamo dubbi, perché fin dalla prima puntata ha dimostrato di avere la stoffa da leader. E ora anche il Sun, uno dei quotidiani britannici più letti, la celebra.

Elisa Isoardi dunque non è passata inosservata allo sguardo del Sun che sta seguendo la versione italiana dell’Isola dei Famosi, condotta da Ilary Blasi, perché vi partecipa Paul Gascoigne, allenatore ed ex calciatore inglese, soprannominato Gazza. Ma ad attirare l’attenzione è stata la bella Elisa.

Il quotidiano pubblica una suo foto in costume intero a strisce bianche e dorate e la definisce “Splendida in bikini”, come a colpire è il selfie che la presentatrice si è fatta prima di partire per l’Honduras dove davvero sta ricevendo plausi da tutti, compreso il corteggiamento del Visconte Ferdinando Guglielmotti che però ha deciso di porre fine alla sua esperienza nel reality. Mentre i telespettatori subiscono il fascino della Isoardi.

Un vero e proprio riscatto per Elisa che quest’anno si è trovata senza trasmissioni da condurre dopo la chiusura della Prova del Cuoco. Lei non si è data per vinta e prima ha partecipato come concorrente a Ballando con le Stelle e ora sta dando prova di sé all’Isola dei Famosi. Tra l’altro la conduttrice si è preparata per mesi alle sfide del reality, sottoponendosi a duri allenamenti per trovare la forma fisica ideale.

Sforzi completamente ripagati, considerando anche gli apprezzamenti d’Oltremanica, tenuto conto soprattutto del fatto che il Sun non risparmia nessuno da commenti pungenti, basti pensare alle critiche rivolte a Meghan Markle.

Dunque, Elisa Isoardi ha conquistato la Gran Bretagna. Sono poche le donne della televisione italiana che hanno avuto questo onore. Prima di lei Pamela Prati che qualche anno fa il Daily Mail scambiò per una ventenne.