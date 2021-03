Elisa Isoardi all’Isola, inno alla bellezza vera: la foto su Instagram lascia senza fiato

editato in: da

Isola dei Famosi: Elisa Isoardi vera leader, tra ammiratori, pesca e preghiera

Se anche Elisa Isoardi non dovesse vincere l’Isola dei Famosi, di sicuro ha già ottenuto un doppio titolo, quello di naufraga più bella e quello di leader morale del gruppo. A riprova di ciò, la foto della presentatrice condivisa sul suo profilo Instagram che ha lasciato tutti senza fiato.

Dopo aver attratto l’attenzione del Sun che l’ha definita “splendida in bikini”, Elisa Isoardi ha pubblicato sulla sua pagina Instagram uno scatto che la ritrae in costume intero, in posa da sirenetta e senza trucco. A commento scrive: “Mens Sana In Corpore Sano 🍃”. Tanto è bastato per trasformare l’immagine in un’icona di bellezza.

I follower della presentatrice si sono letteralmente scatenati e hanno fatto a gara per complimentarsi con lei. “La più bella sull’isola senza trucco si nota ancor di più la sua bellezza”. C’è chi la paragona a un’opera d’arte: “Elisa desnuda, un grande quadro storico”. Chi invece nota come Elisa sia in grado di sedurre senza svelare troppo: “Bellissima, anche senza “mostrarsi troppo” 🔥❤️”. E chi invece è sicuro che con questa foto conquisterà un’altra menzione sul Sun: “Con questa il “SUN” va fuori dalle righe!!🔥🔥🔥”. Infine, la Isoardi è stata trasformata in una “Dea della natura“.

In molti però sostengono che la bellezza semplice e naturale di Elisa Isoardi sia ampliata dalla sua forza, dalla sua tenacia, dalle qualità che ha dimostrato in queste puntate dell’Isola dei Famosi. Ma non solo, la presentatrice proporrebbe un modello di donna e di personaggio televisivo che si discosta dai soliti cliché e questo la rende unica e così attraente, in tutti i sensi del termine.

Così qualcuno scrive su Instagram: “Bellissima! Mi strapiace. Una donna degna di rappresentare in tv un modello diverso da quelli solitamente proposti 👏👏👏”. E ancora: “Sei una persona vera, pur rimanendo composta nel linguaggio riesci a dire le cose in faccia! Complimenti rimani sempre la splendida persona che sei👏😍”. “Vai avanti così. Sei tosta e dolce”. “❤️È bella anche nell’anima”. “La donna più affascinante e in gamba dell’isola😍😍😍❤️❤️❤️❤️ la migliore”.

Insomma, Elisa Isoardi ha dalla sua il pubblico e finalmente tutti i suoi follower sono concordi: è lei la migliore, perché la più vera. Sono finalmente lontani i giorni amari delle critiche continue e gratuite sui social di quando conduceva La Prova del Cuoco.