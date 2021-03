Isola dei famosi 2021, le pagelle del 29 marzo

editato in: da

Isola 2021, vita da naufraghi tra sfide, bikini e prove

Continua l’avventura dell’Isola dei Famosi 2021 e la puntata del 29 marzo non ha deluso le aspettative. Tanti i momenti imperdibili, gli scontri e i chiarimenti, con l’eliminazione di Vera Gemma (rimasta a Parasite Island) e la lite fra Awed e Gilles Rocca.

Scopriamo le nostre pagelle e i momenti cult della puntata.

AWED – Insieme a Gilles Rocca è stato protagonista di una discussione piuttosto accesa in Palapa, dopo uno scontro sull’Isola dei Famosi 2021. La sua è chiaramente una strategia che punta a provocare l’avversario, toccando i suoi nervi scoperti. Lo dimostrano anche le accuse nei confronti di Francesca Lodo, definita la “valletta” di Rocca dal concorrente. Ma proprio quando siamo convinti di aver capito cosa ha intenzione di Awed eccolo commuoversi durante la nomination. Forse l’avventura in Honduras di Awed non è già finita qui. VOTO: 5.

MASSIMILIANO ROSOLINO – Difficile eguagliare lo sprint di Ilary Blasi, la sua schiettezza e il suo ritmo nella conduzione, ma Massimiliano Rosolino non sembra neppure intenzionato a provarci. L’inviato dovrebbe tenere il polso della situazione di Honduras e fornire anche spunti alla conduttrice per avviare le dinamiche del gioco. Ma Rosolino manca di sprint e se ne accorge anche Ilary quando l’inviato gli risponde: “Il clima qui è un po’ mitigato, ma siamo carichi”. E lei replica decisa: “E allora non hai capito proprio niente, Massi!”. Non ci sono la verve e l’intesa con la presentatrice è scarsa. VOTO: 4.

VALENTINA PERSIA – Sorridere di fronte alla sua imitazione di Vera Gemma è quasi impossibile. La comica, con l’arma dell’ironia, ha non solo evidenziato i punti deboli della rivale, ma anche fatto divertire tutto lo studio dell’Isola dei Famosi 2021. Forte, sicura, sempre pronta a non prendersi sul serio e schietta: Valentina è candidata a conquistare sempre di più il reality. “Faccio una piccola imitazione di quando è stata votata ed è arrivata sull’Isola la vera Gemma. È uscita la vera persona – ha spiegato, rispondendo alle domande di Ilary Blasi -. Tranquilli perché io non ce l’ho con nessuno, tanto meno con le donne. Voglio bene a tutti, in fin dei conti saremo tutti in nomination. Poi non appena abbiamo liberato la Palapa, hai presente l’esorcista?!”. VOTO: 8.

ANDREA CERIOLI – Si era presentato come il “maschio alpha” e il concorrente giusto per diventare “nuovo leader”, ma una volta sull’Isola dei Famosi 2021 le cose sono andate diversamente. A poche ore dallo sbarco in Honduras, Cerioli ha avuto diversi momenti di sconforto e in puntata Ilary Blasi l’ha punzecchiato più volte. “Drusilla ha chiamato un altro maschio alpha”, ha detto Massimiliano Rosolino ad Andrea Cerioli nel corso della diretta e la Blasi ha replicato: “Seh ciao!”. VOTO: 4.