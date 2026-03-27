Taylor Lautner, il Jacob di Twilight, diventa papà: il dolce annuncio su Instagram

L’attore Taylor Lautner e la moglie, anche lei Taylor, annunciano la dolce attesa: è in arrivo il loro primo figlio

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IPA Taylor Lautner e Taylor Dome

Il lupo mannaro idolo delle adolescenti è diventato un uomo. Un uomo adulto, un marito e, presto, anche un papà. Taylor Lautner, noto (e amatissimo) per il ruolo di Jacob nella saga cinematografica di Twilight, ha annunciato la gravidanza della moglie che, come lui, si chiama Taylor. La coppia, sposatasi tre anni fa, è pronta ad accogliere il primo figlio.

Taylor Lautner diventa papà per la prima volta

“Cosa c’è di meglio di due Taylor Lautner?”: con questa simpatica, perfetta, didascalia, l’attore noto per il ruolo di Jacob in Twilight ha annunciato la dolce attesa della moglie omonima, si chiama Taylor Dome. Il buffo messaggio accompagna infatti la foto del pancino di Tay – il cui nome abbrevieremo per distinguerla dal marito – e quella della prima ecografia. Conclude il dolcissimo carosello un ritratto della coppia che sorride, balla e si abbraccia, in bianco vestita, in mezzo a un campo di grano.

Il tenero annuncio non svela alcun dettaglio ulteriore. Ancora segreta la data di arrivo del primo figlio di Lautner, così come ne è un mistero il sesso e il nome scelto dai genitori. Lo scopriremo col tempo, forse nei prossimi mesi; forse, se i genitori puntano sulla privacy, direttamente a nascita già avvenuta.

Il grande amore di Jacob di Twilight

Taylor Lautner e Taylor Dome, ex infermiera, sono convolati a nozze nel novembre del 2022, dopo quasi cinque anni di fidanzamento. “Mi sembrava di essere in una fiaba. – raccontò Dome a Vogue Us – Era tutto così bello, sono rimasta completamente senza parole. Ricordo di essermi guardata intorno durante la cerimonia e di essere rimasta incantata da tutto. Mentre ci scambiavamo gli anelli, continuavo a pensare: ‘Oddio, non posso credere che stiamo davvero per farlo!’”. Mentre per Lautner, “Il matrimonio non avrebbe potuto essere più perfetto. Avrei potuto sposare la mia migliore amica e l’amore della mia vita ovunque”.

In precedenza, l’attore era stato assieme a un’altra omonima (sarà un vizio), la ben più nota Taylor Swift. E tra le ex famose ci sono anche Selena Gomez e Lily Collins. Mentre Dome, così come milioni di altre adolescenti in tutto il mondo, aveva una cotta per Robert Pattinson, che al cinema interpretava Edward Cullen, il rivale in amore di Jacob in Twilight.

I due Taylor si conobbero nel 2018, periodo in cui l’attore scelse di prendersi una pausa dal set per trascorrere più tempo con la famiglia. Fu proprio la sorella Makena a vederci lungo: “Ho trovato la tua futura moglie. Devi incontrare questa ragazza” così le ha presentato l’amica infermiera. E il tempo le ha dato ragione. La proposta di matrimonio arrivò nel 2021, romanticissima, di fronte a un camino accesso cosparso di petali di rose rosse. “Ho tutto ciò che potevo desiderare” scrisse lui sui social.

Oggi i due Taylor Lautner – prendendone il cognome dopo le nozze Tay ha di fatto preso l’intero nome del marito – sono ambasciatori di numerose campagne a sostegno della salute mentale e assieme conducono sul tema il podcast Squeeze, dove di puntata in puntata intervistano esperti del settore.