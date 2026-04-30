Essyla all’Eurovision 2026, chi è la cantante del Belgio

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iStock Photos Eurovision 2026

Essyla è la cantante del Belgio in gara all’Eurovision 2026. Arrivata al successo grazie al programma The Voice, l’artista porterà sul palco della manifestazione il singolo Dancing on the Ice.

Chi è Essyla

Vero nome Alice Van Eesbeeck, Essyla ha 29 anni ed è una fra le voci più promettenti del pop belga. Il suo stile mescola funk, folk e jazz con grande maestria. La cantante e cantautrice è stata scelta per rappresentare il Belgio durante l’Eurovision Song Contest 2026 con il brano Dancing on the Ice.

Originaria di Perwez, nel Brabante Vallone, la cantante ha raggiunto la fama grazie a The Voice Belgique, arrivando in finale nella nona stagione del talent. Ha iniziato a studiare musica e a cantare quando era ancora giovanissima, fondando la sua prima band.

Ha poi perfezionato la tecnica vocale all’IMEP di Namur, costruendo una precisa identità artistica che ha conquistato da subito il pubblico. Essyla ha una vastissima cultura musicale: cresciuta con i brani francesi, si è lasciata influenzare dai cantanti rock, funk, jazz e folk.

Fra i suoi singoli più famosi troviamo Let You Go e Not My Kind of Dude che hanno ottenuto un ottimo riscontro in radio, scalando le classifiche. In seguito Essyla ha pubblicato I’ll Be Okay, il suo EP di esordio.

I temi affrontati dall’artista sono vari e particolarmente moderni, capaci di toccare la coscienza di tutti. Essyla parla di emancipazione femminile, ma anche delle paure dei giovani di fronte ad un futuro incerto.

Di cosa parla la canzone di Essyla

Dancing on the Ice è il brano che Essyla ha scelto di portare sul palco dell’Eurovision 2026. La canzone è stata composta dalla stessa cantante, insieme a Nicolas d’Avell ed Emil Stengele. Il brano parla di speranza ed è un inno dedicato ai giovani e a chi deve scegliere la propria strada con coraggio.

Racconta la voglia di determinazione di una generazione che vuole continuare a sognare e guardare al futuro nonostante le difficoltà e le paure del mondo odierno. Essyla si esibirà all’Eurovision Song Contest 2026 a Vienna martedì 12 maggio.

Il Belgio è fra i paesi che hanno preso parte all’Eurovision Song Contest sin dalla primissima edizione. Il paese ha presenziato dunque a tutte le edizioni, saltando solo quelle del 1994, del 1997 e del 2001. Nonostante ciò il Belgio ha trionfato nella manifestazione solamente una volta nel 1986 con il brano J’aime la vie. All’epoca a salire sul palco fu Sandra Kim, cantante tredicenne che ancora oggi viene ricordata come la vincitrice più giovane di sempre dell’Eurovision.

Il Paese in seguito ha conquistato la finale diverse volte. Per la precisione nel 2010, 2013, 2015, 2016, 2017, 2021 e 2022. Nel 2015 e nel 2017 invece il Belgio ha ottenuto il quarto posto con Loïc Nottet e con Blanche.

L’appuntamento per quest’anno è dal 12 al 16 maggio 2026. L’Eurovision Song Contest 2026 si terrà a Vienna e a condurre la manifestazione ci saranno Victoria Swarovski e Michael Ostrowski. La diretta italiana sarà su Rai 2 e a commentare le esibizioni ci saranno Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini.