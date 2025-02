Olly icona di stile? Dopo il primo posto a Sanremo, eccolo alle sfilate della Milano fashion week 2025

Olly, dopo la vittoria a Sanremo, conquista la Milano Fashion Week con un look Emporio Armani che lo incorona icona di stile. Scopri tutti i dettagli

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: Getty Images Olly

Chi l’avrebbe mai detto? Olly, il giovane artista che ha conquistato il pubblico del Festival di Sanremo, non si ferma un attimo e, dopo la vittoria sul palco dell’Ariston, fa il suo debutto ufficiale nel mondo della moda.

Questa volta lo troviamo in prima fila alla sfilata di Emporio Armani per la Milano Fashion Week 2025, confermando che il suo talento non è solo musicale, ma anche di stile. Tra celebrità e appassionati di moda, Olly attira gli sguardi con un look audace e ricercato, dimostrando di essere pronto a giocare con le regole del fashion.

Olly: un look d’impatto per la sfilata di Emporio Armani

L’apparizione di Olly alla Milano Fashion Week non è passata inosservata. Il cantante ha scelto un outfit firmato Emporio Armani, che riflette perfettamente lo spirito della collezione.

Un lungo cappotto effetto pelliccia in nero profondo, abbinato a pantaloni ampi e una maglia aderente in lurex, ha reso il suo look sofisticato e moderno. L’elemento scintillante della maglia, sottile e aderente, ha aggiunto una nota glamour all’ensemble, mentre gli occhiali scuri e i dettagli dorati hanno conferito un tocco di mistero e carisma.

Fonte: Getty Images

Il total black, si sa, è sempre una scelta vincente, ma in questo caso il gioco di texture e volumi ha fatto la differenza, trasformando il vincitore di Sanremo 2025 in una vera e propria icona di stile. A completare il look, accessori discreti ma d’effetto: una collana dorata con pendente e un bracciale nero minimal. Il risultato? Un mix tra eleganza e sperimentazione che si sposa perfettamente con l’estetica di Emporio Armani.

Il gioco delle carte: l’ispirazione di Giorgio Armani

Emporio Armani ha portato in passerella una collezione che incarna il concetto di libertà e gioco. “Perché no?”, è la filosofia che Giorgio Armani ha voluto esprimere attraverso abiti che rompono gli schemi senza tradire l’inconfondibile eleganza del brand.

Il tema delle carte da gioco è stato protagonista, con semi e cuori ricamati su velluti preziosi, intarsi grafici e dettagli tridimensionali che hanno reso ogni pezzo un’opera d’arte.

Fonte: Getty Images

Le silhouette morbide e fluide si alternano a capi strutturati, creando un equilibrio perfetto tra rigore e sperimentazione. Tra i capi chiave della collezione spiccano i cappotti effetto pelliccia, i trench lasciati aperti per un mood rilassato e i bomber in lana spazzolata con dettagli animalier. Non mancano abiti corti e svolazzanti, arricchiti da balze e fiocchi, che strizzano l’occhio a un’eleganza giocosa e irriverente.

Per la sera, invece, il contrasto tra maschile e femminile si fa ancora più marcato: camicie bianche con cravatte asimmetriche, pantaloni di velluto e accessori che sembrano rubati dal guardaroba maschile ma che acquistano un nuovo significato nelle mani di Armani. La palette cromatica è dominata dal nero e dal rosso, che si alternano per creare look decisi e vibranti.

Fonte: Getty Images

Olly e la moda: una nuova frontiera per il vincitore?

Essere seduti in prima fila a una sfilata di Emporio Armani non è da tutti. Olly sembra aver preso con naturalezza il suo nuovo ruolo di fashion icon, consolidando la sua immagine oltre la musica. Il suo stile, audace e curato, lo rende un nome da tenere d’occhio anche nel mondo della moda. Che sia solo l’inizio di una nuova avventura nel fashion system?

Per ora, una cosa è certa: Olly, nonostante la rinuncia all’Eurovision ha dimostrato di saper giocare bene le sue carte. E, a giudicare dal suo look alla Milano Fashion Week, sembra proprio che abbia un poker d’assi in mano.