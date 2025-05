Fonte: IPA Gabry Ponte

Dopo diversi giorni all’insegna della musica, anche l’edizione 2025 dell’Eurovision Song Contest si è conclusa con la finale, andata in onda il 17 maggio 2025 da Basilea. I diversi cantanti in gara si sono esibiti per rappresentare le loro nazioni, creando uno spettacolo eccezionale.

La vittoria è andata all’Austria e, in particolare a JJ, cantante di origini filippine che ha portato in gara Wasted Love.

Michelle Hunziker luminosa. Voto: 8

A condurre la finale dell’Eurovision Song Contest 2025 sono state Hazel Brugger, Sandra Studer e Michelle Hunziker. Le tre presentatrici hanno portato tutta la loro professionalità nella kermesse musicale e anche il loro gusto in fatto di stile, con l’ex moglie di Eros Ramazzotti che ha indossato degli stupendi abiti color oro. Il primo vestito sfoggiato dalla conduttrice era una sirena aderente di Armani, completamente ricoperto da lustrini con scollo dritto, mentre al secondo cambio d’abito la star ha sfoggiato un vestito con lo stesso taglio ma con lo scollo a cuore e in un tessuto lucido, che era percorso da delle strisce di pietre luminose.

A parte la sua eleganza e grande simpatia, Michelle Hunziker ha avuto un ruolo più marginale, rispetto alle altre due conduttrici della kermesse musicale, non avendo grandi possibilità di splendere e di mostrare il suo innato talento.

Lucio Corsi autentico. Voto: 10

L’Italia è stata una grande protagonista dell’Eurovision Song Contest 2025. Il Bel Paese è stato rappresentato in gara da Lucio Corsi, ma anche altri concorrenti o protagonisti della kermesse musicale hanno portato sul palco internazionale un pezzettino della nostra nazione. Gabry Ponte, tra tutti, che in gara per San Marino ha suonato una canzone dedicata proprio allo Stivale, Tutta l’Italia, ma anche Tommy Cash ha deciso di cantare un brano dal titolo italiano Espresso Macchiato. Come dimenticare anche una delle presentatrici, Michelle Hunziker, che ha parlato diverse volte in italiano, visto che da noi è ormai di casa.

In tutti questi riferimenti all’Italia, Lucio Corsi è stato all’altezza del compito di esserne l’ufficiale rappresentante. Il “Folletto alieno”, come l’ha definito simpaticamente Gabriele Corsi, è atterrato su quel palco e ha fatto vedere semplicemente sé stesso e la sua arte nel modo più autentico possibile.

Gabry Ponte energia pura. Voto: 10 e lode

Gabry Ponte ha rappresentato San Marino all’Eurovision Song Contest, portando la sua Tutta l’Italia. Il dj italiano ha mostrato, ancora una volta, tutta la sua energia e la capacità di coinvolgere un’ampia platea come quella presente a Basilea. Ma il musicista ha voluto fare anche un omaggio alla sua nazione, nel momento della sfilata iniziale con le bandiere. Gabry Ponte ha dovuto portare con sé il vessillo nazionale di San Marino ma si è vestito con un completo pantalone, giacca e maglietta che componevano il tricolore, per ricordare a tutti di essere un italiano.

Laura Thorn sorprende. Voto: 9

Laura Thorn, rappresentante del Lussemburgo, è stata una delle prime a esibirsi nel corso della finale dell’Eurovision Song Contest 2025 e la sua La Poupée Monte Le Son ha saputo riscaldare il pubblico con un ritornello da classico tormentone. La cantante ha interpretato pienamente il tema, visto che era vestita come una vera bambola con il suo vestitino corto rosa e stivaloni argento. A metà esibizione l’artista ha effettuato anche un cambio d’abito in scena, sfoggiando un mini dress brilante. Insieme ai ballerini, presenti in scena, Laura Thorn è stata protagonista di un grande show.

Tommy Cash emozionato. Voto: 7

Uno dei protagonisti assoluti dell’edizione 2025 dell’Eurovision Song Contest è, senza dubbio, Tommy Cash che, malgrado la sua hit sia diventata presto virale in Italia e sia stata anche professionista di una polemica, ha saputo stupire sul palco della kermesse musicale. Il cantante ha dimostrato di poter essere travolgente con i suoi balletti e il suo ritmo e, anche se avrebbe potuto introdurre delle novità nella finale rispetto alla semifinale, l’artista ha saputo stupire con la sua emozione finale.

Melody vera diva. Voto: 10

Melody è stata, senza dubbio, una delle rivelazioni di quest’edizione dell’Eurovision Song Contest. La sua Esa Diva ha colpito nel segno fin dal primo secondo, restando impressa nella mente di tantissimi ascoltatori europei, grazie alla sua grande musicalità e al suo ritmo. Ma anche l’esibizione della cantante sul palco di Basilea non ha smentito le aspettative dei suoi numerosi ammiratori, visto che l’artista si è scatenata in mosse di danza ed è apparsa bellissima con il suo body brillante argento e gli stivaloni. Non di poco conto anche il messaggio che Melody vuole mandare con la sua hit: “Tutte le donne possono essere dive”.