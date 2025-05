Fonte: IPA Sissal, rappresentante della Danimarca, è tra le finaliste dell'Eurovision 2025

Dopo 2 semifinali cariche di performance di livello, l’Eurovision 2025 passa alla fase finale della competizione. A Basilea, gli artisti e le artiste che si sono esibiti sul palco della St. Jakobshalle si preparano per provare a ottenere uno dei posti più alti della classifica finale.

Solo 26 dei 37 cantanti in gara sono riusciti a ottenere un pass per la serata finale: vediamo le classifiche delle due semifinali annunciate dalle conduttrici Sandra Studer e Hazel Brugger.

Eurovision 2025, la classifica di chi va in finale

Due serate, quelle di martedì 13 e giovedì 15 maggio, che hanno visto gran parte del mondo godere di uno spettacolo musicale incredibile: quello dell’Eurovision Song Contest 2025. Due semifinali che hanno decretato ufficialmente gli artisti e le artiste più amati dal pubblico pronti per risalire sul palco di Basilea nel corso della finale di sabato 17 maggio.

Di 37 cantanti in gara, solo 26 sono riusciti a rientrare nella classifica finale: 6 di loro, Francia, Spagna, Regno Unito, Italia, Germania e Svizzera, sono finaliste di diritto in quanto Big 5 e Paese che ospita la competizione. Le altre 20 hanno invece ottenuto il pass proprio grazie alle performance convincenti e a una buona dose di fanbase disseminata in diverse parti del mondo.

Alla fine della prima semifinale, le conduttrici Sandra Studer e Hazel Brugger hanno quindi decretato una prima classifica. Ecco i primi nomi dei finalisti in ordine di annuncio:

– Norvegia: Kyle Alessandro con Lighter

– Albania: Shkodra Elektronike con Zjerm

– Svezia: Kaj con Bara Bada Bastu

– Islanda: Væb con Róa

– Paesi Bassi: Claude con C’est la vie

– Polonia: Justyna Steczkowska con Gaja

– San Marino: Gabry Ponte con Tutta l’Italia

– Estonia: Tommy Cash con Espresso macchiato

– Portogallo: Napa con Deslocado

– Ucraina: Ziferblat con Bird of Pray

A loro si aggiungono, ovviamente, il nostro Lucio Corsi, Melody per la Spagna e Zoë Më per la Svizzera, già ufficialmente finalisti.

La classifica si infoltisce, poi, con gli artisti che hanno convinto nella seconda semifinale, sempre per ordine d’annuncio:

– Lituania: Katarsis con Tavo Akys

– Israele: Yuval Raphael con New Day Will Rise

– Armenia: Parg con Survivor

– Danimarca: Sissal con Hallucination

– Austria: JJ con Wasted Love

– Lussemburgo: Laura Thorn con La Poupée Monte Le Son

– Finlandia: Erika Vikman con Ich komme

– Lettonia: Tautumeitas con Bur Man Laimi

– Malta: Miriana Conte con Serving

– Grecia: Klavdia con Asteromáta

Anche in questo caso, si aggiungono altri tre artisti rappresentanti delle Big 5, già ufficialmente in finale: Abor e Tynna per la Germania, le Remember Monday per il Regno Unito e Louane per la Francia.

Eurovision 2025, quando vedere la finale

La classifica delle 26 nazioni pronte a gareggiare nella serata finale è densa di personalità dello spettacolo che hanno saputo dimostrare grande talento: il 17 maggio potremo vedere e votare, ancora una volta, tutti i cantati per decretare la classifica finale e il vincitore ufficiale dell’Eurovision 2025 ospitato a Basilea.

L’appuntamento è fissato per la prima serata di Rai 1. tra le novità della finale, 2 personaggi d’eccezione: oltre al commento di BigMama e Gabriele Corsi, sul palco vedremo Michelle Hunziker nei panni di conduttrice e la partecipazione di Topo Gigio, che annuncerà i voti dell’Italia.