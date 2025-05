Ziferblat all’Eurovision 2025, chi sono i cantanti dell’Ucraina

Gli Ziferblat gareggiano all'Eurovision Song Contest 2025 in rappresentanza dell'Ucraina con "Bird of Pray"

Fonte: IPA Gli Ziferblat rappresentano l'Ucraina all’Eurovision 2025

L’Ucraina è pronta a gareggiare all’Eurovision Song Contest 2025 di Basilea con l’obiettivo di tornare tra le posizioni più alte del podio del festival musicale più seguito d’Europa.

A rappresentarla saranno gli Ziferblat, tre giovani artisti che si definiscono espressione della nuova generazione musicale ucraina. Il loro stile mescola influenze elettroniche, rock alternativo e folk, con testi intensi e fortemente legati al vissuto contemporaneo del Paese.

Chi sono gli Ziferblat

Gli Ziferblat sono un gruppo formato dai fratelli Daniel Leshchynskyi (voce) e Valentyn Leshchynskyi (chitarra), affiancati da Fedir Khodakov al basso.

Il progetto musicale nasce nel 2015, spinto dalla volontà di creare un suono autentico e personale. Due anni dopo, pubblicano il primo EP e iniziano a farsi notare nel panorama musicale. Nel 2019 arrivano sotto i riflettori grazie alla partecipazione alla versione ucraina di X Factor, che li aiuta ad ampliare il pubblico.

Negli anni successivi producono diversi singoli e due album in studio, il primo uscito nel 2023 e il secondo nel 2025. Il gruppo ha ricevuto diversi riconoscimenti dalla critica musicale e ha contribuito alla realizzazione della colonna sonora di S.T.A.L.K.E.R. 2: Cuore di Chornobyl, con ben nove brani originali che ne accompagnano l’atmosfera di gioco.

Gli Ziferblat all’Eurovision Song Contest 2025

Il sogno di calcare il palco dell’Eurovision Song Contest 2025 si realizza dopo tre anni di tentativi. Nel 2023, infatti, avevano provato a partecipare al Vidbir — il festival nazionale che seleziona l’artista per l’Eurovision — ma senza arrivare in finale.

Nel 2024 ci riprovano, classificandosi al secondo posto con un brano fortemente emotivo. È solo nel 2025 che riescono a imporsi e a vincere il Vidbir, grazie a Bird of Pray, una canzone che racconta il dolore, la speranza e la resistenza quotidiana di chi vive un conflitto come quello vissuto oggi in Ucraina. Con un mix di generi e una costruzione musicale potente, il pezzo ha conquistato pubblico e giuria, con la speranza di diventare simbolo di una generazione in cerca di voce.

“Bird of Pray”, traduzione del brano degli Ziferblat

Gli Ziferblat si esibiranno con Bird of Pray durante la prima semifinale del 13 maggio, in diretta da Basilea. Sarà una serata importante, in cui ascolteremo anche gli artisti italiani Lucio Corsi e Gabry Ponte in rappresentanza dell’Italia e di San Marino.

Ecco la traduzione del testo della loro canzone:

Vieni, vieni anche da me, uccellino mio caro

Una canzone così importante viene portata in alto dalle ali

Tesoro mio, amore mio, non ti preoccupare

Il destino ha affidato il mondo all’ultimo dei nostri pari

Sto cercando la luce, scavalcherò le montagne

E chiamerò il tuo nome

Vola

Uccello

Ti prego

Ti prego solo di

Vivere e

Condividere

Il mio cuore con qualcuno a cui

Importi

Di

Me e del mio piccolo uccello della preghiera

Vai, ritorna a casa, sul mio cammino nativo

Il canto degli uccelli migratori daranno vita alla primavera

Chiamo il tuo nome

Vola

Uccello

Ti prego

Ti prego solo di

Prenderti cura

Di

Me e del mio piccolo uccello della preghiera

Vola come un uccello

Ovunque tu vada

Ti prego solo di

Vivere e

Condividere

Il mio cuore con qualcuno che

Sappia volare

Uccello

Ti prego

Ti prego ѕolo di

Vivere e

Condividere

Il mio cuore con qualcuno a cui

Importi

Di

Me e del mio piccolo uccello della preghiera