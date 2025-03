Fonte: IPA Gabry Ponte e Lucio Corsi

È già tempo di pensare all’Eurovision Song Contest 2025, dove ritroviamo due grandi artisti in gara: Lucio Corsi, che rappresenta l’Italia al posto di Olly, e Gabry Ponte, che invece rappresenta San Marino. Ed entrambi sono presenti nella prima delle due semifinali: è bene sottolineare che gli artisti delle Big 5, ovvero Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito, si esibiscono ma passano direttamente in finale.

Eurovision Song Contest, la scaletta della prima semifinale del 13 maggio

Sul canale YouTube dell’Eurovision Song Contest è stato svelato l’ordine di uscita delle due semifinali previste per il 13 e il 15 maggio. Come anticipato, gli artisti di Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito, così come i padroni di casa, ovvero la Svizzera, si esibiscono durante le semifinali ma sono già qualificati per la serata finale che si tiene sabato 17 maggio in onda in prima serata su Rai1 (mentre le semifinali su Rai2). Vediamo l’ordine di uscita della prima serata. E per noi è un vero colpo di fortuna vedere Corsi esibirsi poco prima di Ponte. Un Eurovision all’insegna dell’italianità.

Iceland: VÆB con RÓA Poland: Justyna Steczkowska con GAJA Slovenia: Klemen con How Much Time Do We Have Left Estonia: Tommy Cash con Espresso Macchiato Spain: Melody con ESA DIVA Ukraine: Ziferblat con Bird of Pray Sweden: KAJ con Bara Bada Bastu Portugal: NAPA con Deslocado Norway: Kyle Alessandro con Lighter Belgium: Red Sebastian con Strobe Lights Italy: Lucio Corsi con Volevo Essere Un Duro Azerbaijan: Mamagama con Run With U San Marino: Gabry Ponte con Tutta L’Italia Albania: Shkodra Elektronike con Zjerm Netherlands: Claude con C’est La Vie Croatia: Marko Bošnjak con Poison Cake Switzerland: Zoë Më con Voyage Cyprus: Theo Evan con Shh

Eurovision Song Contest, la scaletta della seconda semifinale del 15 maggio

Passiamo ora alla seconda semifinale, che è prevista per il 15 maggio. La sessantanovesima edizione dell’Eurovision Song Contest è condotta da Michelle Hunziker con Sandra Studer e Hazel Brugger. La trasmissione in Italia, invece, è condotta da Gabriele Corsi, che ormai è un veterano dello show, e da BigMama. Ecco l’ordine di uscita.

Australia: Go-Jo con Milkshake Man Montenegro: Nina Žižić con Dobrodošli Ireland: EMMY con Laika Party Latvia: Tautumeitas con Bur Man Laimi Armenia: PARG con SURVIVOR Austria: JJ con Wasted Love United Kingdom: Remember Monday con What The Hell Just Happened? Greece: Klavdia con Asteromáta Lithuania: Katarsis con Tavo Akys Malta: Miriana Conte con SERVING Georgia: Mariam Shengelia con Freedom France: Louane con maman Denmark: Sissal con Hallucination Czechia: ADONXS con Kiss Kiss Goodbye Luxembourg: Laura Thorn con La Poupée Monte Le Son Israel: Yuval Raphael con New Day Will Rise Germany: Abor & Tynna con Baller Serbia: Princ con Mila Finland: Erika Vikman con ICH KOMME

C’è grandissima attesa per l’evento, che ormai è uno dei più seguiti: siamo curiosi di vedere Lucio Corsi sul palco, che ha scelto di rappresentare l’Italia dopo la rinuncia di Olly (è colui che vince Sanremo tendenzialmente ad andare all’Eurovision). Riflettori puntati su San Marino, invece, rappresentato da Gabry Ponte con la sua Tutta l’Italia, pronto a farci ballare di nuovo: il jingle ufficiale di Sanremo 2025, ne siamo certe, ci farà scatenare.