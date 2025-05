L’Austria vince l’Eurovision 2025: il segreto della voce incredibile di JJ

Fonte: IPA JJ, il cantante dell'Austria vince l'Eurovision 2025

L’Austria ha vinto l’Eurovision Song Contest 2025. Lo ha fatto con la voce incredibile di JJ, nome d’arte di Johannes Pietsch. È stato proprio lui, talentoso e giovanissimo, ad alzare l’ambito microfono argentato, simbolo dell’insindacabile vittoria nella competizione canora più attesa e seguita dell’anno. La sua canzone, Wasted Love, si è valsa la maggioranza di voti dalle giurie dei Paesi partecipanti e ha raggiunto la prima posizione in un’imprevedibile classifica, combattuta fino all’ultimo voto, davanti a Israele, arrivato secondo.

JJ vince l’Eurovision 2025 con Wasted Love: il segreto della sua voce

Una gioia incontenibile ha travolto JJ all’annuncio tanto atteso del vincitore dell’Eurovision 2025. Una finale, quella svoltasi sul palco della St. Jakobshalle di Basilea, che ha riservato non poche sorprese in classifica. Ma, alla fine, a trionfare è stato il ragazzo di appena 21 anni, emozionatissimo e con le mani tremanti, che non quasi non poteva credere a ciò che stava vivendo. Una cosa è certa e innegabile: la sua voce è inconfondibile e il ragazzo è dotato di una tecnica invidiabile.

Una voce da controtenore la sua, cioè una voce maschile che corrisponde al registro di contralto femminile. Incredibile anche la sua capacità ed elasticità a raggiungere note molto alte, da soprano, cosa assolutamente non scontata per un cantante maschio. Ma attenzione: JJ non è solo un’anima pop. Il suo nome è infatti meritatamente già noto nella mondo della musica classica. Ha infatti frequentato la scuola lirica dell’Opera di Stato di Vienna, prendendo parte a numerose produzioni, tra cui Die Zauberflöte, Von der Liebe Tod e Tschick. L’artista austro-filippino ha poi continuato a studiare musica classica presso la rinomata Università di Musica e Arte di Vienna (MUK).