JJ all’Eurovision 2025, chi è il cantante dell’Austria

JJ è il cantante di Wasted Love in gara all'Eurovision Song Contest 2025 per l'Austria

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA JJ Eurovision

L’Austria verrà rappresentata all’Eurovision da JJ, cantante talentuoso e con un grande futuro davanti che viene indicato da molti come il possibile vincitore della kermesse.

Chi è JJ, cantante dell’Eurovisione per l’Austria

Vero nome Johannes Pietsch, JJ porterà all’Eurovision 2025 la canzone Wasted Love, un brano che ha già ottenuto un grandissimo successo. Classe 2001, è nato a Vienna ed è figlio di un esperto informatico austriaco e di una chef filippina. Ha trascorso la sua infanzia a Dubai, dove ha vissuto sino ai 15 anni per poi tornare a Vienna.

L’artista ha svelato che il suo soprannome, JJ, sarebbe nato a scuola e fra i suoi amici per semplificare il suo nome, spesso difficile da pronunciare. “All’inizio non ero entusiasta – ha spiegato -. Presto però ho capito quanto JJ fosse cool”.

Appassionato di musica classica sin da piccolo, ha deciso di studiarla anche all’Università privata di musica e arti della città di Vienna (MUK) dove si è laureato. Ha poi proseguito gli studi presso la Opernschule della Wiener Staatsoper, l’Opera di Stato della capitale dove si è esibito sulle note di Mahler e Mozart.

Con il tempo JJ è riuscito a creare uno stile tutto suo, unendo opera e pop. Nel 2020 ha cercato di entrare a The Voice of Germany, ma nessuno è riuscito a notare il suo talento.

In seguito ha partecipato a Starmania, programma austriaco dell’emittente Orf, raggiungendo la finale e conquistando il favore del pubblico. Nel corso dello show, JJ ha conosciuto anche Teya, vero nome Teodora Spiric, che è diventata la sua partner musicale.

Eurovision Song Contest 2025, dove e quando vederlo

Quest’anno l’Eurovision Song Contest 2025 verrà ospitato dalla Svizzera dopo il trionfo di Nemo lo scorso anno. La conduzione dello show verrà affidata ad Hazel Brugger e Sandra Studer, mentre a guidare la finale ci sarà Michelle Hunziker.

Parteciperanno all’evento ben 38 Paesi con l’aggiunta quest’anno del Montenegro. Sul palco ci sarà anche JJ che porterà la sua canzone Wasted Love. L’artista è considerato fra i super favoriti per la vittoria dell’edizione 2025 dell’Eurovision Song Contest.

“Mi sono impegnato tantissimo in “Wasted Love”: vedere una reazione così forte fin dall’inizio è stato incredibilmente surreale – ha confidato l’artista a Latte e Miele -. Credo che l’entusiasmo derivi dal fatto che la canzone osi essere diversa: fonde elementi classici ed elettronici e racconta una storia molto emozionante e umana. Forse le persone percepiscono quell’onestà, quella vulnerabilità e l’unicità del suono. In fin dei conti, sono semplicemente grato che la canzone stia riscuotendo successo”.

E se la sua esibizione è ancora top secret, l’artista ha confessato che Wasted Love, che parla di un amore non corrisposto, racconta un’esperienza personale. “Wasted Love affonda le radici in un’esperienza molto personale – ha detto -: quella sensazione di dare così tanto di sé a qualcuno o qualcosa e rendersi conto che potresti non essere mai ricambiato. È quel momento di dolore, ma anche di chiarezza e crescita. Scrivere ed eseguire questa canzone è stato terapeutico in molti modi. È il mio modo di lasciar andare e riappropriarmi del mio potere. Penso che molte persone abbiano vissuto questo tipo di amore e spero che anche loro possano rivedersi nella canzone”.