Anticipazioni finale Eurovision 2025, la scaletta e quando canta Lucio Corsi. Arriva Michelle Hunziker

Grand Final a Basilea per Eurovision 2025 dove torna il nostro Lucio Corsi. Attesa anche per Gabry Ponte e per Michelle Hunziker alla conduzione

Fonte: IPA Le conduttrici di Eurovision 2025

Luci puntate su Stoccolma, cuore vibrante d’Europa, dove sabato 17 maggio va in scena la finalissima dell’Eurovision 2025. La notte più pop d’Europa è pronta a incendiare la St. Jakobshalle di Basilea con uno spettacolo che supera ogni aspettativa. E quest’anno, l’Italia ha una carta affascinante da giocare: Lucio Corsi, outsider di classe che con la sua estetica rétro e i testi visionari punta a conquistare pubblico e giuria. A condurre la serata finale ci sarà anche una presenza amatissima dal pubblico italiano, la nostra Michelle Hunziker, che si prende il palco internazionale proprio nella serata che incorona il vincitore con il microfono di cristallo.

La scaletta

Non sarà una semplice successione di canzoni. La scaletta dell’Eurovision 2025 è una struttura con precisione, in cui ogni esibizione occupa la sua giusta posizione. Apre le danze la Norvegia, tra elettronica e malinconia, mentre la chiusura spetta l’Albania, con la sua performance spettacolare.

L’Italia, rappresentata da Lucio Corsi con Volevo essere un duro, sale sul palco nella seconda metà della serata, un momento strategico per massimizzare l’impatto mediatico e l’attenzione degli spettatori. La sua posizione, la quattordicesima su ventisei, lo proietta tra i protagonisti più attesi, in un crescendo che culmina nello svelamento della classifica. Tra gli altri nomi attesi ci sono anche i KAJ, favoritissima in patria, e quello di Gabry Ponte con Tutta l’Italia, che quest’anno rappresenta la Repubblica di San Marino.

Lucio Corsi, un italiano fuori dagli schemi

Lucio Corsi è certamente una figura atipica e affascinante sulla scena dell’Eurovision 2025. Il cantautore toscano porta con sé un mondo fatto di immagini surreali, citazioni cinematografiche e influenze che spaziano dal glam rock al cantautorato italiano più poetico. Il suo brano Volevo essere un duro si è posizionato secondo al Festival di Sanremo e, dopo la rinuncia del vincitore Olly, ha conquistato il palco della kermesse continentale.

La sua presenza all’Eurovision è una ventata d’aria nuova. Non parliamo del classico brano pop confezionato per l’occasione, ma di una proposta artistica molto diversa. E in un contesto spesso dominato da spettacoli iper-coreografati e canzoni usa e getta, Corsi punta sulla forza della narrazione, sull’estetica e su una voce che riesce a farsi racconto.

Il debutto di Michelle Hunziker

Tra le grandi novità di questa edizione dell’Eurovision 2025, spicca la presenza di Michelle Hunziker tra i conduttori della finale. Dopo aver calcato per anni i palcoscenici italiani e tedeschi, l’amata showgirl svizzera torna a parlare a tutta Europa con il suo carisma travolgente. È lei la voce che guiderà il pubblico attraverso le ventisei esibizioni finali, insieme a Hazel Brugger e Sandra Studer, fino allo svelamento della classifica in cui si sommano le votazioni delle giurie a quelle del pubblico da casa.

La scelta di Michelle non è casuale. Il suo volto internazionale, la perfetta padronanza delle lingue e la spontaneità comunicativa la rendono un ponte ideale tra le culture. E la sua partecipazione aggiunge un tocco familiare per il pubblico italiano, che può riconoscere in lei un volto amico in mezzo all’euforia globale del contest.

Quando e dove vedere la finale di Eurovision Song Contest 2025

La serata finale in cui si assegna il premio al vincitore va in onda su Rai1 dalle 20,40 con il commento di Gabriele Corsi e BigMama. Il Contest è anche visibile in contemporanea sulla piattaforma digitale RaiPlay e in pillole sui social. Quest’anno, ad annunciare i punteggi emersi dalle votazioni delle giurie sarà Topo Gigio, una scelta in linea con quella di portare un team Lucio Corsi a Basilea.