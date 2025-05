Gabry Ponte all’Eurovision 2025, chi è il dj che rappresenta San Marino

Fonte: Getty Images Gabry Ponte partecipa all'Eurovision Song Contest 2025 per San Marino

Quest’anno San Marino partecipa all’Eurovision Song Contest 2025 con un artista e una canzone che non hanno bisogno di presentazioni: sul palco di Basilea arriva Gabry Ponte.

Il Dj, già molto noto a livello internazionale, è pronto a farci ballare ancora una volta con Tutta l’Italia, il brano che ha fatto da colonna sonora del Festival di Sanremo 2025.

Chi è Gabry Ponte

Se pensiamo ai Dj italiani più amati dal pubblico nazionale, è impossibile non fare il nome di Gabry Ponte. Un artista che vanta più di 25 anni di carriera e produttore di pezzi che hanno sfondato i confini nazionali a partire dagli anni ’90 con musicalità irresistibili e immortali.

Nato a Torino nel 1973, Gabry è stato membro degli Eiffel 65, gruppo con cui, nel 1999, ha sancito il successo internazionale con Blue (Da Ba Dee), singolo che ha venduto oltre 8 milioni di copie e raggiunto la vetta delle classifiche di tutto il mondo.

Oltre al gran numero di pezzi pubblicato insieme agli Eiffel 65, il Dj vanta anche una serie di collaborazioni con artisti italiani e internazionali, oltre a una carriera solista, nata dopo la chiusura del rapporto professionale col gruppo, che continua a portarlo a suonare sui palchi di tutto il mondo.

Gabry Ponte all’Eurovision 2025

Il viaggio di Gabry Ponte all’Eurovision Song Contest 2025 passa attraverso un brano che gli amanti della musica e di Sanremo conoscono benissimo: il Dj si presenta a Basilea con Tutta l’Italia, canzone che ci ha letteralmente cullato nel corso dell’ultima edizione della kermesse della Riviera con un ritmo ormai difficile da toglierci dalla testa.

Il pezzo, divenuto colonna sonora sotto suggerimento di Carlo Conti, è stato poi proposto dal Dj nel corso di Una canzone per San Marino, contest che permette agli artisti di vincere un biglietto per l’Eurivision in rappresentanza del microstato.

Con il suo inno dance-pop che gioca sull’amore per l’Italia, Gabry Ponte porta la sua energia anche sul palco più pop di tutti. E chissà: magari da San Marino a tutta l’Europa, il passo è davvero breve.

“Tutta l’Italia”, testo del brano di Gabry Ponte

Per riascoltare ancora una volta Tutta l’Italia, il pubblico non dovrà attendere molto: Gabry Ponte salirà sul palco di Basilea durante la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest in programma il 13 maggio 2025. Una serata esplosiva per i fan italiani, che nella stessa semifinale ascolteranno anche Lucio Corsi. Ecco il testo di Tutta l’Italia:

Mamma stasera non ritorno

Ma sicuro finisco in qualche letto, poi dormo

Siamo dei bravi ragazzi, apposto

Spaghetti, vino e padre nostro

E la Gioco-o-onda ride

Va bene, ma lei sta a Parigi

I baci vietati ne- nelle stradine nere

Occhi tristi ma felici

Quanti amici degli amici

E canti, ti sento tra le grida

Le luci ci passano le dita

Fa niente se non l’hai mai sentita

Ma con ‘sta roba ci salta

Tutta l’Italia, tutta l’Italia, tutta l’Italia (Eh!)

x2

Lasciateci ballare

Con un bicchiere in mano

Domani poi ci pentiamo

A dirci: “Ti amo”

Che qui ci sente tutta l’Italia, tutta l’Italia, tutta l’Italia (Eh!)

Eh!

Eh!

Pam-para-rara-ram

Para-rara-ram, para-rara-ra

Eh!

Pam-para-rara-ram

Para-rara-ram, para-rara-ra

Eh!

Il calcio lo prendono a calci

La moda che fa degli stracci

Cucina stellata di avanzi, beato santissimo Craxi

E quante mo-o-onеtine

Ma i desideri son dеgli altri

Ma con le collanine d’oro sulle canottiere

L’auto blu con i lampeggianti

Avanti, popolo, avanti

E canti, ti sento tra le grida

Le luci ci passano le dita

Fa niente, baby, così è la vita

E con ‘sta roba ci salta

Tutta l’Italia, tutta l’Italia, tutta l’Italia (Eh!)

x2

Lasciateci ballare

Con un bicchiere in mano

Domani poi ci pentiamo

A dirci: “Ti amo”

Che qui ci sente tutta l’Italia, tutta l’Italia, tutta l’Italia (Eh!)

One, two, three, four

Eh!

Eh!

Pam-para-rara-ram

Para-rara-ram, para-rara-ra

Eh!

Pam-para-rara-ram

Para-rara-ram, para-rara-ra

Eh!

Pam-para-rara-ram

Para-rara-ram, para-rara-ra

Eh!

Pam-para-rara-ram

Para-rara-ram, para-rara-ra