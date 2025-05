Sondaggi Eurovision 2025: chi sarà il vincitore

Fonte: IPA Lucio Corsi e Tommy Cash

Ormai ci siamo: oggi 17 maggio va in onda la finale dell’Eurovision Song Contest 2025: chi vince il trofeo? C’è tanta curiosità e attesa: l’Italia, che è tra i Big Five, entra di diritto in finale senza passare per le semifinali con Lucio Corsi, che ha preso il posto di Olly, il vincitore di Sanremo 2025. Poi c’è Gabry Ponte per San Marino, un ritmo che più si adatta alla competizione, in cui a contare è (anche) l’esibizione. E ancora il trio KAJ della Svezia, super favoriti, seguiti da Austria e Francia. Chi potrebbe vincere secondo i pronostici.

Chi vince l’Eurovision Song Contest 2025: ecco i favoriti

A Basilea si respira un’aria elettrizzante, a dir poco: i finalisti sono pronti a salire sul palco dell’Eurovision Song Contest 2025 per l’ultima esibizione. L’orario di inizio? Le 21, su Rai1, in diretta anche sulla piattaforma RaiPlay. E le previsioni sono roventi: a quanto pare, il primo posto quest’anno potrebbe andare a nord. In cima alle classifiche dei bookmaker troviamo infatti la Svezia, rappresentata dall’esilarante trio comico-musicale KAJ (ovvero Kevin Holmström, Axel Åhman e Jakob Norrgård). Il loro brano dal titolo irresistibile Bara Bada Bastu è il più quotato alla vittoria. Non sarebbe la prima volta per la Svezia, che ha già portato a casa ben sette trofei nella storia del concorso.

A tallonare i nordici troviamo l’Austria, con l’intenso elettro-pop di JJ (al secolo Johannes Pietsch) e la sua Wasted Love. E per il gradino più basso del podio? C’è un testa a testa tra Paesi Bassi e Francia. Gli olandesi puntano tutto su Claude e il brano C’est la vie, mentre la Francia ha scelto la voce intensa di Louane con Maman. Ma veniamo a un trio che ci interessa molto: iniziamo da Gabry Ponte, che con il brano Tutta l’Italia, ha fatto ballare pure tutta la platea dell’Eurovision… anche se nelle ultime 24 ore le sue quotazioni hanno subito un piccolo calo. Ma si sa: tutto può cambiare. Poi c’è l’Estonia con Tommy Cash: la surreale Espresso Macchiato che ha destato tante polemiche consegna a Tommy il titolo di “outsider” di questa edizione, anche se non tra i nomi favoriti. E il nostro Lucio Corsi? Nemmeno lui rientra tra i possibili vincitori.

I brani più ascoltati

E se su Spotify i “preferiti” rimangono i KAJ, il secondo posto è tutto nostro: Lucio Corsi con Volevo essere un duro ha ben 39.601.058 di stream. Non meno amati sono i Paesi Bassi e San Marino, così come l’Espresso Macchiato di Cash. Nulla è scritto, e c’è sempre una frase che ripete Gabriele Corsi all’avvicinarsi della finale dell’Eurovision. Non succede, ma se succede… l’appuntamento è stasera 17 maggio alle 21 su Rai1. A condurre la serata da Basilea troviamo anche Michelle Hunziker (insieme a Hazel Brugger e Sandra Studer). In Italia, invece, ci sono i nostri Gabriele Corsi e BigMama a commentare questa edizione. Pronti per conoscere chi sarà il vincitore, consapevoli che Lucio Corsi avrà sempre un posto speciale nel nostro cuore (e c’è chi sogna la vittoria di San Marino).