Fonte: IPA I membri del trio KAJ, favorito all'Eurovision 2025

I KAJ sono tra i favoriti per l’Eurovision 2025. Non i soli a essere stati pronosticati per il primo posto in classifica, è bene chiarirlo. Provengono da un paesino di appena 6mila abitanti in Ostrobotnia, Finlandia, e sono tre amici d’infanzia che hanno fatto della musica la propria vita.

Il trio ha lanciato nel 2009 il progetto di un gruppo comico-musicale, che porta sul palco tanta follia e allegria. Dopo ben 15 anni di sketch, musical e non solo, hanno realizzato il proprio capolavoro. Un inno alla sauna dal titolo Bara Bada Bastu.

Chi sono i KAJ

I nomi dei tre membri dei KAJ, che mirano a divertirsi all’Eurovision 2025, più di tutto, sono: Kevin Holmström, Axel Åhman e Jakob Norrgård. È facile intuire come il nome della band non sia altro che l’insieme delle iniziali dei loro nomi.

Sappiamo che si conoscono in pratica da sempre e che il gruppo ha mosso i primi passi a Vörå, un piccolo comune della regione finlandese dell’Ostrobotnia. Nonostante ciò, però, alla manifestazione non parteciperanno in rappresentanza della Finlandia, bensì della Svezia.

Il motivo è presto spiegato. Il loro Paese condivide 614 km di confine con i vicini svedesi. A ciò si aggiunge il fatto che ci siano ben due lingue ufficiali nei loro territori: finlandese e svedese. Sorprende, dunque, ma neanche troppo che sia stata quest’ultima la lingua scelta.

La loro Bara Bada Bastu, inoltre, è pronta a segnare un record. Sarà infatti la prima canzone svedese a partecipare all’Eurovision in questo millennio. Non accadeva infatti dal 1998, considerando come negli ultimi anni i concorrenti in rappresentanza della Svezia abbiano sempre optato per l’inglese.

Una scelta coraggiosa, essendo meno internazionale, ma che evidenzia ampiamente il legame con la propria terra. Nel corso della propria carriera i KAJ hanno pubblicato ben 7 album, fondendo vari generi, dal pop al rock, dal rap alla disco, mescolando umorismo e satira.

Bara Bada Bastu, cosa significa

Bara Bada Bastu si prepara a essere una delle canzoni tormentone di questo Eurofestival. Risulta tra le favorite per la vittoria, ma cosa significa? Sappiamo che il trio è dedito alla celebrazione delle culture finlandese e svedese attraverso melodie folk nordiche e non solo.

Il brano è stato scritto da Anderz Wrethov, insieme con i tre membri del gruppo. Si tratta di un mix scanzonato di dance e rock, che celebra la sauna come “la migliore cura per corpo e anima”. Ecco il testo tradotto:

Eh sì

L’orologio suona, questo è il momento

Ogni preoccupazione presto sparirà

Il rimedio migliore per corpo e anima

Quattro pareti di pannelli in legno

(Oh, eh-oh, eh-oh)

Il nostro vapore scalda allo stesso modo (Oh, eh-oh, eh-oh)

Come un tango con Arja Saijonmaa

Uno, due, tre, sauna!

Dobbiamo fare la sauna, la sauna!

Il vapore sale, libera tutto lo stress oggi

Noi siamo fratelli di sauna, bruciamo a cento gradi, eh sì!

Solo la sauna, la sauna!

Getta l’acqua e il sudore vola ovunque

Oh, la sauna, sì!

(Sauna, sauna!)

Versa l’acqua e più vapore ora!

Tic, tic, tac, quanto puoi resistere?

Novanta gradi, ci siamo quasi

Perkele, ora ci scaldiamo davvero!

(Oh, eh-oh, eh-oh)

Il sudore cola, sì, sì (Oh, eh-oh, eh-oh)

Uno, due, tre, sauna!

Dobbiamo fare la sauna, la sauna!

Il vapore sale, libera tutto lo stress oggi

Noi siamo fratelli di sauna, bruciamo a cento gradi, eh sì!

Solo la sauna, la sauna!

Getta l’acqua e il sudore vola ovunque

Oh, la sauna, sì!

(Sauna!)

Solo fare la sauna, solo fare la sauna

Solo fare, solo fare, solo fare la sauna

Solo fare la sauna, solo fare la sauna

Solo fare, solo fare, solo fare la sauna

(Non coprire l’uscita d’aria!)

Solo fare la sauna, solo fare la sauna

Solo fare, solo fare, solo fare la sauna

Solo fare la sauna, solo fare la sauna

Solo fare, solo fare, solo fare la sauna

Dobbiamo fare la sauna, la sauna!

Il vapore sale, libera tutto lo stress oggi

Noi siamo fratelli di sauna, bruciamo a cento gradi, eh sì!

Solo la sauna, la sauna!

Getta l’acqua e il sudore vola ovunque

Oh, la sauna, sì!

Solo fare la sauna, solo fare la sauna

Solo fare, solo fare, solo fare la sauna

Solo fare la sauna, solo fare la sauna

Solo fare, solo fare, solo fare la sauna

(Sauna!)