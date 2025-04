Eurovision 2025, Tommy Cash punta alla vittoria e parla di Lucio Corsi e Gabry Ponte

Fonte: IPA Tommy Cash

A poche settimane dall’inizio ufficiale dell’Eurovision Song Contest 2025 fervono i preparativi per una delle manifestazioni musicali più seguite e apprezzate che, come sempre, porta con sé non solo ottima musica, ma anche qualche piccola grande polemica.

Una di queste è sicuramente quella legata a Espresso Macchiato, la canzone di Tommy Cash che pare aver destabilizzato gran parte dell’Italia ben prima che questa venga cantata sul palco di Basilea. Nonostante i dissensi, Tommy Cash è comunque convinto di poter fare un’ottima prova e non teme il confronto con avversari, come Lucio Corsi e Gabry Ponte, che l’Italia la conoscono bene.

“Espresso Macchiato”, Tommy Cash commenta le polemiche

Capita spesso che, quando si ha la possibilità di partecipare a un evento della portata dell’Eurovision Song Contest 2025, la propria canzone passi sotto i riflettori non solo del Paese che viene rappresentato, ma anche di quelli che sono pronti a misurarsi con gli avversari per puntare alla vittoria.

Lo sa bene Tommy Cash, che dopo aver ottenuto un posto tra i concorrenti della competizione di Basilea si è letteralmente trovato su buona parte delle bocche degli italiani per via della sua Espresso Macchiato, canzone per alcuni divisiva perché racconto a tratti difficile della nostra Nazione.

Un testo che ha da subito generato polemiche che sono chiaramente arrivate anche alle orecchie del diretto interessato che, in un’intervista, ha raccontato di amare l’Italia e di non aver alcun intento negativo, nemmeno riguardo la sua citazione rispetto alla mafia, tema molto discusso negli ultimi mesi: “So che la mafia è una cosa seria e non avevo nessuna cattiva intenzione, ma ogni parola presa fuori contesto può essere mal interpretata” ha spiegato “ Espresso Macchiato è la canzone più innocente della mia discografia, quando l’ho fatta ascoltare a mia nonna, ha pianto e mi ha detto che era bellissima. Volevo essere strategico, facendo un brano che piacesse a tutti, dai 2 ai 78 anni, e ho sentito che questo era speciale”.

Poi, l’arrivo delle polemiche tramite video e articoli che, per Tommy Cash, sono arrivati come un fulmine a ciel sereno: “Quando ho vinto la selezione per l’Eurovision, ho cominciato a ricevere articoli in cui si diceva che gli italiani si erano offesi. Non ne sapevo nulla perché per quel che vedevo io, ad esempio su TikTok, mi arrivava solo grande amore dagli italiani. Credo che un piccolo gruppo l’abbia presa male, ma è strano come funziona l’arte: a volte vuoi provocare e non funziona, altre volte, come in questo caso, fai la canzone che ti sembra più innocua possibile e viene presa come una provocazione”.

Eurovision 2025, le impressioni di Tommy Cash su Lucio Corsi e Gabry Ponte

Polemiche a parte, Tommy Cash appare molto deciso e convinto della potenza della sua canzone. Il cantante si dice pronto a vincere e sembra non temere la concorrenza, nemmeno quella degli artisti italiani.

Parlando di Gabry Ponte, che gareggia per San Marino con Tutta l’Italia, il cantante ha spiegato: “Conosco il suo percorso, ma non può avere lo stesso impatto culturale di Espresso Macchiato. Il fatto che sia un dj e che non canti, è più difficile da capire e quindi da votare. Io ho un pacchetto molto più completo. Poi è una questione di gusti, entrambi abbiamo l’Italia nei pezzi, c’è amore fra noi, ma sul palco è diverso: non si va a fare i dj all’Eurovision, per lui sarà più dura”.

Dubbi anche per quanto riguarda Lucio Corsi che, in Italia, continua a ricevere consensi e tifo incredibile: “Mi piace la sua purezza, la canzone è bella, però forse è troppo calma e tranquilla. Serve di più, all’Eurovision, per catturare l’attenzione. In quei pochi minuti, ti devi mangiare il pubblico”.

Determinato e competitivo, Tommy Cash spera quindi di portare Espresso Macchiato alla vittoria nonostante i diversi fattori che si intrecciano all’Eurovision: “Voglio davvero vincere, ma l’Eurovision non è sempre equo: a volte ha vinto chi non lo meritava per le varie dinamiche di voto fra i Paesi, come la Svezia che ha vinto 7 volte. Entrano in gioco mille fattori”.