Abor e Tynna all’Eurovision 2025, chi sono i cantanti della Germania

Fonte: Getty Images Abor e Tynna rappresentano la Germania all’Eurovision 2025

Per salire sulla vetta della classifica dell’Eurovision Song Contest 2025, la Germania, tra le nazioni Big 5, punta su un duo di fratelli giovani e carismatici: Abor e Tynna. I due, amanti della musica fin da bambini, proveranno a incantare con il brano Baller.

Chi sono Abor e Tynna

Abor e Tynna sono un duo musicale proveniente da Vienna. Legati nella carriera e nella vita, i due artisti classe 1998 e 2000 sono fratello e sorella e provengono da una famiglia di musicisti. Loro padre è infatti un violoncellista membro della Wiener Philharmoniker, l’orchestra filarmonica del teatro dell’Opera di Stato di Vienna.

I due imparano a suonare strumenti classici fin da giovanissimi e iniziano a scrivere le loro canzoni nel 2016. I veri passi carrieristici arrivano però nel 2020, anno in cui iniziano a pubblicare i loro singoli. Nel duo, Abor lavora sui beat e sugli arrangiamenti, mentre Tynna gioca con i testi e le voci. Nel 2025 pubblicano Bittersüß, il primo album in studio.

Abor e Tynna all’Eurovision 2025

L’intensa connessione musicale ed emotiva che li lega li ha spinti a puntare all’Eurovision come palcoscenico per il loro talento. Nel 2025, partecipano al Chefsache ESC 2025, il format che permette di eleggere l’artista che rappresenterà la Germania all’Eurovision.

I due fratelli, grazie a Baller, convincono giuria e pubblico arrivando alla vittoria con una canzone elettropop che affronta il dolore e la nostalgia derivanti dalla fine di una storia d’amore.

“Baller”, traduzione del brano di Abor e Tynna

Abor e Tynna, come rappresentanti di una Big 5, sono già tra i finalisti dell’Eurovision Song Contest: i due si esibiranno durante la finale del 17 maggio, ma potremo ascoltarli per la prima volta anche nel corso della seconda semifinale in programma il 15 maggio 2025. Ecco la traduzione del testo della canzone:

Sparo buchi nella notte

Le stelle cadono e si infrangono sul mio tetto

Mi fa ancora un po’ male quando ti rivedo’

Ma non tornerò mai più, non importa cosa mi dici

Faccio buchi nella notte

Le stelle cadono e si infrangono sul mio tetto

Mi fa ancora un po’ male quando ti rivedo’

Ma non tornerò mai più, non importa cosa mi dici

sagome di gesso sul marciapiede

Tra noi una scena del crimine come in CSI

Ha detto “Tesoro, mi dispiace” per la prima volta

Avrei dovuto sapere che quella era la nostra fine

Hai messo un punto dopo la frase come se non mi avessi mai conosciuto

Quindi cambio profumo e compro vestiti nuovi

Ho di nuovo questa voglia, voglio la fine del mondo

Ah, credo che sia così, punto alle stelle

Sparo buchi nella notte

Le stelle cadono e si infrangono sul mio tetto

Mi fa ancora un po’ male quando ti rivedo’

Ma non tornerò mai più, non importa cosa mi dici

Sparo buchi nella notte

Le stelle cadono e si infrangono sul mio tetto

Mi fa ancora un po’ male quando ti rivedo’

Ma non tornerò mai più, non importa cosa mi dici

Vedo i frammenti di stelle sulla mia pelle come glitter

Ho imparato che ciò che non mi uccide mi rende solo più elegante

Accetteresti comunque una pallottola per me?

Perché la tua pistola è ora nella mia mano (Baller’)

Hai messo un punto dopo la frase come se non mi avessi mai conosciuto

Quindi cambio profumo e compro vestiti nuovi

Ho di nuovo questa voglia, voglio la fine del mondo

Ah, credo che sia così, punto alle stelle

Sparo buchi nella notte

Le stelle cadono e si infrangono sul mio tetto

Mi fa ancora un po’ male quando ti rivedo’

Ma non tornerò mai più, non importa cosa mi dici

Sparo buchi nella notte

Le stelle cadono e si infrangono sul mio tetto

Mi fa ancora un po’ male quando ti rivedo’

Ma non tornerò mai più, non importa cosa mi dici

Io colpisco, la-la

Io colpisco, la

La-la-la-la-la-l—