Tautumeitas all’Eurovision 2025, chi sono le cantanti della Lettonia

Fonte: IPA Il gruppo Tautumeitas rappresenta la Lettonia all’Eurovision 2025

Dalla Lettonia, per salire sul palco di Basilea arriva una proposta che profuma di radici e innovazione: le Tautumeitas, gruppo folk tutto al femminile, rappresentano il paese all’Eurovision Song Contest 2025 con il brano Bur man laimi. Con il loro stile che fonde tradizione e contemporaneità, queste sei musiciste portano sul palco europeo un sound unico, fatto di canti corali e atmosfere ancestrali.

Chi sono le Tautumeitas

Fondato nel 2015, il collettivo delle Tautumeitas è formato da sei artiste lettoni che hanno deciso di dare nuova voce alla musica tradizionale del loro Paese. La loro missione è chiara: riscoprire le radici musicali baltiche e reinterpretarle con un tocco moderno, capace di parlare anche al pubblico contemporaneo e, magari, entrare nel cuore dei fan internazionali.

Il gruppo è salito alla ribalta dopo la pubblicazione del primo album nel 2017, seguito da collaborazioni con altri artisti folk e world music e da un’intensa attività live. Le loro performance, sempre curate nei minimi dettagli anche a livello visivo, fondono strumenti tradizionali come il violino, la kokle e il tamburo con armonie vocali polifoniche e ritmi ipnotici.

Con i loro costumi ispirati al folklore lettone e uno stile sonoro che sa essere potente e delicato al tempo stesso, le Tautumeitas si sono ritagliate un posto speciale nella scena musicale europea pubblicando ben 5 album in studio dall’inizio della loro carriera.

Le Tautumeitas all’Eurovision Song Contest 2025

Con Bur man laimi, le Tautumeitas portano all’Eurovision 2025 una canzone ispirata alla poesia popolare lettone. Il brano intreccia percussioni pulsanti, melodie folk e armonie corali evocative, in un crescendo che travolge.

Il testo, scritto dalle componenti del gruppo Asnate Rancāne (voce, violino), Aurēlija Rancāne (voce, batteria), Laura Līcīte (voce, violino), Gabriēla Zvaigznīte (voce), Annemarija Moiseja (voce e percussioni), è tutto in lingua originale: una scelta che permetterà alle artiste di esprimere ancor di più la cultura del loro paese in una performance onirica e molto suggestiva.

“Bur Man Laimi”, traduzione del brano delle Tautumeitas

Le Tautumeitas salgono sul palco dell’Eurovision Song Contest 2025 durante la seconda semifinale della competizione programmata per giovedì 15 maggio. Un passaggio obbligato per convincere il pubblico di meritare la finale di sabato 17 maggio. Ecco la traduzione del loro brano:

Bur man bur man bur man bur man

Non posso rovinarmi

Bur man bur man bur man bur man

Non posso rovinarmi

Non posso non posso

Non puoi rovinarmi

Non puoi, non puoi, non puoi

Non puoi rovinarmi

La gente sta costruendo un ponte di rame

Sto costruendo un quercia

Le persone stanno costruendo un ponte di rame

Sto costruendo una quercia

Il potere popolare si è arrugginito

La quercia sta arrugginendo

Il rame del popolo sta arrugginendo

La quercia sta arrugginendo

Bur man bur man bur man bur man

Tu non puoi rovinarmi

Bur man bur man bur man bur man

Non puoi rovinarmi

Non puoi non puoi non puoi

Non puoi rovinami

Non puoi, non puoi, non puoi

Non potete rovinarmi

Le persone stanno facendo un ponte di rame

Sto facendo una quercia

Le persone stanno facendo un ponte di rame

Sto facendo una quercia

Il rame sta arrugginendo per la gente

La quercia sta marcendo

Per la gente il rame si è arrugginito

La quercia si sta sbucciando

Non conoscevo la mia felicità

Io non conoscevo la mia felicità

finché non ti ho incontrato senza fortuna

Bur man bur man bur man bur man

Non puoi rovinarmi

Bur man bur man bur man bur man

Non puoi rovinarmi

Non puoi, non puoi, non puoi

Non puoi rovinarmi

Non puoi, non puoi, non puoi

Non puoi rovinarmi

Non puoi, non puoi, non puoi

Non puoi rovinarmi

Non puoi, non puoi, non puoi

Non puoi, me rovinare

Non posso, non posso

Non posso rovinarmi

Non posso, non posso

Non posso rovinarmi

(Bur man bur man bur man bur man

Non puoi rovinarmi

Bur man bur man bur man bur man

Non puoi rovinarmi)

(Can’ non posso, non posso

Non posso rovinarmi

Non posso, non posso, non posso

Non posso rovinarmi)