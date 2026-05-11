Atvara all’Eurovision 2026, chi è la cantante della Lettonia

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Getty Images La cantante lettone Liene Stūrmane, nome d'arte Atvara

Atvara, nome d’arte di Liene Stūrmane, è l’artista che ha trionfato nella selezione nazionale lettone, il Supernova 2026, e che rappresenterà la Lettonia all’Eurovision Song Contest 2026 a Vienna con il brano Ēnā.

Chi è Atvara

Classe 1998, Atvara è il nome d’arte di Liene Stūrmane. È una cantautrice emergente che ha studiato jazz e canto pop. Completati gli studi musicali, si è fatta conoscere sul piccolo schermo partecipando, tra il 2012 e il 2013, ad alcuni talent show, come Dziedošās ģimenes e Koru kari.

Nel 2017 ha preso parte alla prima edizione della versione lettone di X Factor, esibendosi alle audizioni con i brani One and Only di Adele e I Have Nothing di Whitney Houston; nonostante l’apprezzamento dei giudici, non è riuscita a qualificarsi per le fasi successive del programma.

Ha ottenuto una grande popolarità in patria grazie a TikTok, dove i suoi contenuti sono diventati virali nel 2024, portandola a pubblicare il suo album di debutto Vol. 1. Vai dzirdi, kā brūces dzīst e a fare il tutto esaurito in oltre 20 concerti in Lettonia. Nel corso dell’estate 2025, l’artista ha intrapreso il suo primo tour, con oltre 20 concerti da solista in tutta la Lettonia, registrando sold out in giro per il suo paese.

Il 20 novembre 2025 è stata confermata tra gli artisti partecipanti all’undicesima edizione di Supernova, la selezione lettone per l’Eurovision Song Contest, con il brano inedito Ēnā. Dopo aver superato la seconda semifinale, Atvara si è aggiudicata la vittoria finale il 14 febbraio 2026, acquisendo così il diritto di rappresentare la Lettonia sul palco di Vienna.

Atvara all’Eurovision Song Contest 2026

L’artista porterà a Vienna quello che è il delicatissimo tema dell’abuso tra le mura domestiche, raccontando di come lei da piccola si sia sempre sentita più all’ombra di chi ha abusato di lei, condannata al silenzio e a portare questo fardello addosso.

Nel brano, la cantante dipinge il ritratto di un’anima spezzata a metà, in bilico tra l’immagine che mostra agli altri e il dolore che custodisce dentro. Atvara ha infatti rivelato che la canzone trae ispirazione dalla sua infanzia, segnata da un padre coinvolto in attività criminali e dipendenze.

Per la terza volta in quattro edizioni, la Lettonia schiera un brano in lingua nazionale e per il secondo anno di fila il lettone compare nella totalità della canzone (nel 2023 i Sudden Lights cantarono solo un piccolo pezzo in lingua). Dopo il grande successo delle Tautumeitas (miglior risultato della Lettonia dal 2015), l’emittente ha deciso di investire sulla valorizzazione della propria lingua.

Atvara si esibirà nella serata della seconda semifinale, quella del 14 maggio. Ecco un breve estratto del brano, una ballad molto intensa, drammatica e personale:

Tanto calore viene dato a persone fredde

Ma tu ti rivolgi a chi ti è vicino – svuotato

Agli occhi degli altri, sei dipinto magnificamente

Ma una sola goccia ti trasforma in sfumature di bianco e nero

E lentamente, lentamente, diventi sempre più silenzioso

Lentamente, lentamente, rimani nell’ombra

Pensi: più tardi, più tardi, un po’ più tardi

E lentamente, lentamente, rimani nell’ombra

Giovane signorina, stai zitta, non parlarne

Stasera papà non tornerà a casa

Domani brinderà con un sorriso

Affogheremo insieme in un vortice di dubbi