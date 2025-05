Yuval Raphael all’Eurovision 2025, chi è la cantante di Israele

Yuval Raphael rappresenta Israele all'Eurovision Song Contest 2025 con il brano "New day will rise"

Fonte: IPA Yuval Raphael rappresenta Israele all’Eurovision 2025

A salire sul palco dell’Eurovision Song Contest 2025 per Israele sarà Yuval Raphael, una delle voci emergenti più promettenti del Paese, ma anche una delle più discusse. La giovane cantante partecipa al Contest in un clima complesso, segnato da critiche e tensioni che hanno accompagnato la scelta del suo brano.

Chi è Yuval Raphael

Originaria di Ra’anana, cittadina nei pressi di Tel Aviv, Yuval Raphael ha iniziato la sua carriera professionale nel mondo della musica da pochissimo, ma con grande impatto. Nel 2024 ha partecipato al talent show HaKokhav HaBa (la versione israeliana di Rising Star), conquistando il pubblico con la sua voce calda e intensa fino alla vittoria finale.

Il sogno di cantare la accompagna fin da bambina, quando ascoltava a ripetizione artisti come Beyoncé, Céline Dion, ma anche leggende del rock come Led Zeppelin e Scorpions. Un mix di ispirazioni che si riflette oggi nella sua vocalità versatile e nella sua sensibilità musicale.

Anche se oggi è sotto i riflettori per rappresentare Israele in uno dei palchi più visti al mondo, Yuval ha un legame speciale proprio con la Svizzera. Da bambina ha vissuto per tre anni a Ginevra, dove ha imparato a sciare e ha passato molto tempo a giocare a tennis. Insomma, per lei, Basilea è un ritorno alle origini.

Yuval Raphael all’Eurovision 2025

Sul palco di Basilea, Yuval porterà New Day Will Rise, una ballata intensa che parla di speranza, rinascita e resistenza. Il brano è ispirato direttamente alla sua esperienza: Yuval è una delle sopravvissute agli attacchi del 7 ottobre 2023, un evento che ha profondamente segnato il suo percorso umano.

Come raccontato la canzone rappresenta la volontà di continuare a vivere, amare e cantare nonostante tutto. Un messaggio che ha diviso l’opinione pubblica: da una parte c’è chi riconosce il valore umano del brano, dall’altra non sono mancate critiche e polemiche legate al contesto politico e alla delicata situazione in Medio Oriente.

Anche a Basilea, città che ospita l’edizione 2025 dell’Eurovision, non sono mancate le proteste per la presenza dell’artista israeliana. Manifestazioni, petizioni e inviti al boicottaggio hanno accompagnato i giorni precedenti al Contest. Tuttavia, gli organizzatori hanno ribadito che l’Eurovision si considera una manifestazione apolitica, nata per unire attraverso la musica e non per prendere posizione nei conflitti internazionali.

“New day will rise”, traduzione del brano di Yuval Raphael

Yuval Raphael è pronta a salire sul palco di Basilea durante la seconda semifinale in programma il 15 maggio 2025. Ecco la traduzione del testo della canzone:

E anche se dici addio, non te ne andrai mai

Sei l’arcobaleno nel mio cielo, i miei colori nel grigio

Il mio unico desiderio su una stella, il sole nel giorno

L’unica canzone che il mio pianoforte suona

E anche se dici addio, sarai sempre qui

Per sollevarmi e portarmi in alto, per tenere i miei piedi vicini al terreno

Sei orgoglioso di me stasera? I sogni si stanno avverando

Scelgo la luce, niente da perdere se ti perdo

Un nuovo giorno sorgerà, la vita andrà avanti

Tutti piangono, non piangere da solo

L’oscurità svanirà, tutto il dolore passerà

Ma noi resteremo, anche se dici addio

E anche se tu dici addio, tu non partirai mai

Hai l’arco nel cielo del mio cielo blu, i miei colori nel grigio

E il mio solo sogno sotto un cielo d’arte, un raggio nel mio giorno

L’unica canzone che il mio piano può suonare

Un nuovo giorno sorgerà, la vita andrà avanti

Tutti piangono, non piangere da solo

L’oscurità svanirà, tutto il dolore passerà

Ma noi resteremo, anche se dici

Un nuovo giorno sorgerà, la vita andrà avanti

Tutti piangono, non piangere solo

L’oscurità svanirà, tutto il dolore passerà

Ma tu resterai, amore della mia vita

Lo so, lo so, lo so

L’amore e i fiumi non lo laveranno via.

Il nuovo giorno sorgerà

Tutti piangono, non piangere da soli

L’oscurità svanirà, tutto il dolore passerà

Ma resteremo

Anche se dici addio

Un nuovo giorno sorgerà

Il nuovo giorno sorgerà