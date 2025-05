Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

Fonte: IPA Melody, cantante spagnola all'Eurovision 2025

All’Eurovision 2025 non poteva mancare la Spagna, che da decenni offre grandi hit in grado di coinvolgere l’intera Europa e non solo. Al festival ci sarà Melody, che porta il brano Esa Diva, della quale proponiamo la traduzione.

Chi è Melody

Melody è nata nel 1990 a Siviglia, dove ha iniziato a studiare canto e danza quando era molto piccola. Aveva infatti appena sei anni. Ha poi debuttato nel 2001 con un brano divenuto un tormentone, dal titolo El baile del gorila, finita in cima alle classifiche latine. Un successo che l’ha travolta, con più di 1 milione di copie vendute quando era soltanto una bambina di 11 anni. Un incipit esplosivo di carriera, che è poi proseguita al meglio: 6 album realizzati ed esordio al cinema.

Sappiamo che il suo vero nome è Melodia Ruiz Gutierrez e che il suo brano in gara le ha permesso di vincere il Benindorm Fest iberico. Proprio questo passaggio le ha aperto le porte dell’Eurovision 2025.

Un percorso non semplice nel mondo della musica, considerando alcune critiche ricevute. Melody ha infatti sottolineato anni fa di ricevere molto più amore dal pubblico che dall’industria discografica. A dimostrazione di ciò, si è ritrovata ad autofinanziare il suo lavoro: “Il tempo, per fortuna, rimette ogni cosa al proprio posto”.

Venuta al mondo a Dos Hermanas, ovvero il più grande comune della provincia di Siviglia, è cresciuta in una famiglia di artisti. Suo padre è Lorenzo Ruiz Molina, membro dei Los Kiyos, un tempo indicati come i Jackson Five iberici.

A sei anni, come detto, si è dedicata al mondo della musica e non solo, studiando canto, chitarra, pianoforte e recitazione. Il tutto insieme al fratello Eleazar. Nel 2001 ha pubblicato non soltanto il suo primo brano ma anche il primo disco: De pata negra. Un lavoro candidato ai Latin Grammy Awards.

Ha lavorato duramente, pubblicando un disco all’anno fino al 2004. Il terzo album è stato il più significativo, dal titolo T.Q.M., con all’interno il brano No diré que es amor, parte della colonna sonora del film animato Disney Hercules, nella versione spagnola.

Nel 2005 ha poi fatto un passo indietro, sommersa da impegni e pressioni eccesive per la sua età. Dopo quattro anni ha fatto il suo ritorno, apparendo per la prima volta nel percorso verso l’Eurovision, per poi perdere in finale.

Esa Diva, significato e traduzione

Esa Diva è un brano dalla doppia anima. C’è l’interpretazione superficiale e quella ben più profonda. Sembra raccontare la vita di una diva, non sempre semplice. Al tempo stesso, però, vuole gettare luce su tutte quelle donne che combattono ogni singolo giorno, ognuna per motivi differenti. Sono tutte star, a loro modo.

Ecco la traduzione:

Fin da quando ero molto piccola

Prima di sapere camminare

Ero il ballerino di rumba del mondo

Per me era così normale

E ho scoperto un supremo del teatro

Disdegnando gli altri nello spogliatoio

Ma la presunta diva

Per l’eco di una vita che non gli apparteneva

Rimase stregato

Una semplice diva, come una comune mortale

Una diva non calpesta nessuno per brillare

La sua voce lo rende grande, cosa importa?

Se è libera cantando come un pesce nel mare

Una diva è coraggiosa, potente

La tua vita è un giardino pieno di spine e rose

Risuscita la danza

Più forte di un uragano

Lei è la mamma che si alza presto

Lei è l’artista senza manifesto

Con soldi o senza fortuna

Anche loro sono delle dive

La fama non è la tua grandezza

L’uguaglianza è la mia bandiera

E la musica è la mia unica illusione

Una semplice diva, come una comune mortale

Una diva non calpesta nessuno per brillare

La sua voce lo rende grande, cosa importa?

Se è libera cantando come un pesce nel mare

Una diva è coraggiosa, potente

La tua vita è un giardino pieno di spine e rose

Risuscita la danza

Più forte di un uragano

Vedrai

Diva, diva, diva, diva, diva, diva, diva, diva, diva (Ah-ah, ah-ah)

Diva, diva, diva, diva, diva, diva, diva, diva, diva (Ah-ah, ah-ah)

Siamo delle dive, io e te, woah

Se è libera cantando come un pesce nel mare

Una diva è coraggiosa, potente

La tua vita è un giardino pieno di spine e rose

Risuscita la danza

Più forte di un uragano

Vedrai, quella diva sono io.