Erika Vikman all’Eurovision 2025, chi è la cantate della Finlandia

Fonte: IPA Erika Vikman gareggia all’Eurovision 2025 per la Finlandia

Quest’anno la Finlandia partecipa all’Eurovision Song Contest 2025 con una delle popstar più amate del Paese: Erika Vikman. A rappresentare la nazione a Basilea sarà proprio lei, con il brano Ich komme, un pezzo che promette di lasciare il segno.

Chi è Erika Vikman

Nata a Tampere nel 1993, Erika Vikman è una delle artiste più riconoscibili della scena musicale finlandese. È attiva nel mondo dello spettacolo fin da giovane, e ha iniziato la sua carriera musicale nel 2008.

Il momento decisivo arriva nel 2016, quando vince il Tangomarkkinat, un importante festival dedicato al tango. Da lì in poi, Erika ha continuato a crescere, collezionando dischi di platino con hit come Syntisten Pöytä e Ruoska, e collaborando anche con Käärijä, secondo classificato all’Eurovision 2023.

Erika Vikman all’Eurovision 2025

Per Erika, il sogno di prendere parte all’Eurovision non è una novità. Già nel 2020 partecipa all’Uuden Musiikin Kilpailu (UMK), la selezione nazionale per il contest europeo, con il brano Cicciolina. Anche se non riesce a ottenere il pass per l’Eurovision, la canzone ottiene un grande successo, tanto da conquistare il disco di platino.

Nel 2025 torna in gara con il brano Ich komme, un pezzo provocante e giocoso che racconta l’attrazione e la volontà di farsi travolgere dall’amore. Fin dai primi giorni, il brano conquista il pubblico e si piazza al secondo posto della classifica finlandese.

L’8 febbraio 2025, Erika vince ufficialmente l’UMK grazie al televoto e diventa la rappresentante della Finlandia all’Eurovision di Basilea.

“Ich komme”, traduzione del brano di Erika Vikman

Erika Vikman sarà tra le artiste pronte a gareggiare a Basilea nella seconda semifinale in programma il 15 maggio 2025. Ecco la traduzione del testo della canzone:

(Sto arrivando)

È notte, il cuore batte, cade in un solco

La luna sorge, la terra si piega, le mie porte si aprono (Ehi)

Sono Erika, benvenuti.

Sei come un meraviglioso (Ah) Dio in trance

Qui è come essere a casa, puoi fare ciò che vuoi e venire dove vuoi.

Verrò con te.

(Sto arrivando, sto arrivando)

E prima che arrivi, mi urla contro

(Sto arrivando, sto arrivando)

E a questo io rispondo forte: “Ich komme”

(Sto arrivando, sto arrivando)

E noi ci riuniremo e saremo lì.

(Sto arrivando, sto arrivando)

Ecco come succede quando cadi in una routine

(Meraviglioso)

Sono Erika, piacere di conoscerti.

E ho ballato con te anche se era un valzer nuziale, ma nuda

Io sono Erika, la tua resistenza.

Colpiscimi ancora, vai a f***ermi il c**o

E se vuoi un’altra pausa, grida: “Encore”

Sì, tesoro, sto arrivando.

(Sto arrivando, sto arrivando)

E quando torna di nuovo, mi urla contro

(Sto arrivando, sto arrivando)

E non posso fare a meno di piangere: “Ich komme”

(Sto arrivando, sto arrivando)

E noi ci riuniremo e saremo lì.

(Sto arrivando, sto arrivando)

Ecco cosa significa cadere in una routine

Lascia andare e lascia che accada

Tesoro, datti da fare e vieni con me

Stelle nei tuoi occhi e io sulla tua testa

Tesoro, ti meriti tutto il bene che c’è qui.

Lascia andare e lascia che accada

Tesoro, puoi ancora innamorarti di te stessa.

Le stelle nei tuoi occhi e io sulla tua testa

Tesoro, ti meriti tutto il bene che c’è qui.

(Sto arrivando, sto arrivando) Sto arrivando

(Sto arrivando, sto arrivando) Mi lascio trasportare dal ritmo

(Sto arrivando, sto arrivando) Ehi, tesoro

(Sto arrivando, sto arrivando) Ed è così che va a posto