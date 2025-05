Kyle Alessandro all’Eurovision 2025, chi è il cantate della Norvegia

Fonte: IPA Kyle Alessandro all’Eurovision 2025 per la Norvegia

Tra gli artisti pronti a esibirsi e gareggiare nel corso dell’Eurovision Song Contest 2025 c’è anche Kyle Alessandro. Il giovane artista, pronto a rappresentare la Norvegia, presenta Lighter: ecco cosa sappiamo su di lui.

Chi è Kyle Alessandro

Energico, giovanissimo e con tanta voglia di portare la sua musica su un palco internazionale. Kyle Alessandro è la scelta della Norvegia per la partecipazione all’Eurovision Song Contest 2025 che quest’anno si terrà a Basilea.

Nato il 10 marzo 2006 a Levanger da padre spagnolo e madre norvegese, il cantante e ballerino inizia a muovere i primi passi nel mondo della musica fin da giovanissimo. A 10 anni, infatti, incanta il pubblico partecipando all’ottava stagione di Norway’s Got Talent: un trampolino utile a lanciarsi in una carriera che, col tempo, gli permette di sperimentare vari generi.

Kyle, infatti, parla quattro lingue, e per la sua discografia si ispira a vari generi e culture come quella del Sud America, del Giappone e, ovviamente, quella dei Paesi nordici.

Kyle Alessandro all’Eurovision Song Contest 2025

Con 2 album in studio e una serie di singoli all’attivo, non è la prima volta che il cantante prova a portare la sua musica sul palco dell’Eurovision. Già nel 2023, infatti, Kyle aveva partecipato insieme al gruppo Umami Tsunami al Melodì Grand Prix, il contest musicale norvegese per accedere di diritto all’Eurovision col brano Geronimo.

Un’esperienza che non gli aveva permesso di vincere il biglietto per la competizione, ma che gli ha dato la carica per provarci ancora una volta. Quest’anno, infatti, Kyle è riuscito a sbaragliare la concorrenza grazie alla potenza del suo pezzo in gara, Lighter: un brano che, tra musicalità pop e folk norvegese, racconta la difficile esperienza della madre cantante che ha dovuto combattere una battaglia contro il cancro.

“Lighter”, traduzione della canzone di Kyle Alessandro

Kyle Alessandro si esibisce per la prima volta sul palco di Basilea nella prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2025 prevista per la serata di martedì 13 maggio.

Ecco la traduzione della sua Lighter:

Ragazza dorata vestita di ghiaccio

Un cuore scuro come la notte

Mi hai fatto abbassare la luce

Non più, (non più)

Penso davvero di aver comprato le tue bugie

Ho fatto di tutto per tenerti mia

Mi hai tenuta agganciata alla tua lenza

Non più, (non più)

Da qualche parte lungo la strada ho perso la testa

Ho dovuto camminare centomila miglia

Non ho paura di dare fuoco a tutto

Non cadrò di nuovo, sarò il mio accendino

(Eh-Eh-Eh-Eh)

Niente può bruciarmi ora

(Eh-Eh-Eh-Eh)

Sarò il mio accendino

Sento una scintilla dentro di me

Non ho bisogno di essere salvato

(Non c’è modo, non c’è modo)

Perché sono mio, sono il mio accendino

Sono stanco di un milione di tentativi

Per combattere, i segnali

E quando tutti hanno cercato di dirmelo

Avrei dovuto sapere che era ora di liberarmi

Le tue redini che mi hanno tenuta al tuo misericordia

Li brucerò fino al suolo

Non più, non più

Accendi il fuoco

Da qualche parte lungo la strada ho perso la testa

Ho dovuto camminare centomila miglia

Non ho paura di dare fuoco a tutto

Non cadrò di nuovo, sarò il mio accendino

(Eh-Eh-Eh-Eh)

Niente può bruciarmi ora

(Eh-Eh-Eh-Eh)

Sarò il mio accendino

Sento una scintilla dentro di me

Non ho bisogno di essere salvato

(Non c’è modo, non c’è modo)

Perché sono mio, sono il mio accendino

Il silenzio riempie la stanza

E mi sono tolto i gioielli

Vorrei che niente di tutto questo fosse vero

Ma c’è anche un fuoco che cresce

Sì!

(Eh-Eh-Eh-Eh)

Niente può bruciarmi ora

(Eh-Eh-Eh-Eh)

Sarò il mio accendino

Sento una scintilla dentro di me

Non ho bisogno di essere salvato

(Assolutamente no, assolutamente no)

Perché sono mio, sono il mio accendino

(Eh-Eh-Eh-Eh)

Niente può bruciarmi

(Eh-Eh-Eh-Eh)

Sono mio, sono il mio accendino