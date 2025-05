Klavdia all’Eurovision 2025, chi è la cantante della Grecia

Fonte: IPA Klavdia rappresenta la Grecia all'Eurovision Song Contest 2025

Klavdia è la voce scelta dalla Grecia per rappresentare il Paese all’Eurovision Song Contest 2025: nonostante sia al suo debutto assoluto nella competizione, porta con sé una storia intensa, una sensibilità rara e una canzone che promette emozioni forti. Ma chi è davvero questa cantautrice dallo stile iconico?

Chi è Klavdia

Voce intensa, stile contraddistinto dai suoi iconici occhiali e una sensibilità che si fa sentire già dalle prime note: Klavdia, classe 1997 e originaria di Atene, è l’artista che rappresenta la Grecia all’Eurovision Song Contest 2025.

La cantante ha cominciato a farsi notare nel 2018 grazie al suo percorso nella versione greca del programma The Voice, dove ha conquistato pubblico e giudici con una voce calda, avvolgente e fuori dal comune.

Da lì, il passo verso la carriera musicale vera e propria è stato breve. Klavdia ha infatti una serie di singoli all’attivo, oltre a un primo EP pubblicato nel 2024 e un riconoscimento triplo disco di platino per il brano Charamanta : il suo stile si lega a un pop elegante, dalle influenze soul e elettroniche, accompagnato da testi profondi e personali.

Klavdia all’Eurovision Song Contest 2025

Il sogno di Klavdia di partecipare all’Eurovision Song Contest nasce ben prima del 2025: già nel 2023, infatti, la cantante aveva provato le selezioni per conquistare un biglietto del palco internazionale senza però riuscirci.

Ma due anni dopo, eccola pronta, più matura e consapevole, a rappresentare la Grecia con un brano potente e significativo. La sua canzone si intitola Asteromata, che significa cieli stellati, e racchiude tutto il suo universo musicale e tematico: una ballata pop-elettro delicata e toccante, che si ispira a fatti realmente accaduti. Con questo pezzo, cantato in greco, Klavdia vuole rendere omaggio a tutte le persone che, nel corso del tempo, sono state costrette a lasciare la propria terra. Asteromata è un inno alla resilienza e alla speranza, un abbraccio musicale per chi ha vissuto la perdita, l’assenza e la nostalgia.

“Asteromata”, traduzione del brano di Klavdia

Klavdia è una delle protagoniste della seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2025. Nel corso della serata di giovedì 15 maggio, la cantante salirà sul palco per cantare la sua Asteromata e provare a rientrare tra gli artisti che potranno godersi la serata finale di sabato 17 maggio.

La mia stella

Dolce madre mia, non piangere per me.

Anche se per te vestono di nero

Il mio corpo sbiadito

Le fiamme non possono sconfiggerlo.

Il fuoco inghiotte

Anche se i mari passano

Il terreno della radice

Non dimenticano mai.

I miei piccoli occhi stellati

Torna così posso baciarti.

Alle tue sante lacrime

Per cancellare le mie labbra

I miei piccoli occhi stellati

Torna indietro così posso prenderti.

Le mie ali dimenticate

Sono stanca di riposare.

Oh mia stella, mia cara

Dolce madre mia, non piangere per me.

La mia vita è una nave

Chi cerca il ritorno

Ho rotto la vela.

I miei piccoli occhi stellati

Torna indietro così posso prenderti.

Le mie ali dimenticate

Sono stanca di riposare.

Oh mia stella, mia cara

Oh mia stella, mia cara

La mia stella