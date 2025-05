Sissal all’Eurovision 2025, chi è la cantante della Danimarca

Fonte: IPA Sissal rappresenta la Danimarca all’Eurovision 2025

Con l’Eurovision Song Contest 2025 alle porte, la competizione si fa sempre più serrata. Un evento che non ci permetterà solo di riascoltare Lucio Corsi e Gabry Ponte, artisti che già ben conosciamo e apprezziamo, ma anche una serie di cantanti internazionali pronti a vivere l’emozione del palco Eurovision.

Tra le artiste che attendono di salire sul palco di Basilea per far scoprire al mondo la propria musica c’è anche Sissal, cantante originaria di Tórshavn che si esibisce all’evento in rappresentanza della Danimarca.

Chi è Sissal

Sissal, all’anagrafe Jóhanna Norðberg Niclasen, è un’artista classe 1995 nativa delle Isole Faroe. Da sempre appassionata di musica, sale per la prima volta su un palco a soli 10 anni.

La sua carriera, inizia quindi da giovanissima: dopo aver gareggiato in diversi concorsi canori, nel 2020 si trasferisce a Copenaghen per portare avanti il suo sogno artistico e farsi conoscere a livello internazionale.

La sua musica si ispira all’elettropop nordico, portando avanti il tema dell‘unicità rimanendo fedele a se stessi senza farsi fermare dal pensiero altrui.

Madre di due bambini, Sissal ha spesso dovuto fare i conti con i pregiudizi legati alla sua carriera pop, portando avanti l’idea che si può essere donne di successo anche dopo la maternità. Un concetto che incarna perfettamente, con una serie di singoli all’attivo e un primo Ep, pubblicato nel 2025, intitolato Hear Me Now.

Sissal all’Eurovision Song Contest 2025

Il primo marzo 2025, Sissal ha trionfato al Dansk Melodi Grand Prix, il concorso nazionale che apre le porte dell’Eurovision Song Contest.

La cantante ha sbaragliato la concorrenza grazie ad Hallucination, un brano scritto insieme a Chris Chordz, Line Spangsberg, Linnea Deb, Malthe Johansen, Marcus Winther-John e Melanie Wehbe che racconta l’intenso incontro con una persona: una sensazione talmente emozionante da sembrare quasi surreale.

“Hallucination”, traduzione del brano di Sissal

Sissal sarà tra le artiste pronte a gareggiare a Basilea nel corso della seconda semifinale in programma il 15 maggio 2025. Ecco la traduzione del testo della canzone:

Mi mostri più

Più di ciò che si vede

Tu apri tutte le porte nella mia mente

Vedo colori che non ho mai visto prima

Un migliaio di sfumature di luce prendono vita

Facendomi domandare tutto ciò che pensavo fosse vero

Tutto ciò che sto vedendo attraverso te

La mia vista è sfocata ma posso chiaramente vedere

Che baby, sto perdendo il controllo

Tu sei la mia allu-u-u

Allucinazione

Allu-u-u

Allucinazione

Sono paranoica

Mi sto allontanando dalla realtà

Mi stai guidando verso una nuova fantasia

Oh, facendomi domandare tutto ciò che pensavo fosse vero

Tutto ciò che sto vedendo attraverso te

La mia vista è sfocata ma posso chiaramente vedere

Che magari sto perdendo il controllo

Tu sei la mia allu-u-u

Allucinazione

Allu-u-u

Allucinazione

Una nuo-o-ova

Rivelazione

Allu-u-u

Allucinazione

I mondi stanno cambiando

L’oscurità sta svanendo

Ti seguo fino alla fine e ora sto cambiando

(Ora sto cambiando)

È una nuova sensazione

(I mondi stanno cambiando)

(L’oscurità sta svanendo)

(La mia allucinazione)

Allucinazione

(I mondi stanno cambiando)

(L’oscurità sta svanendo)

(La mia allucinazione)

Tu sei la mia allu-u-u

Allucinazione

Allu-u-u

Allucinazione

Hey yeah, yeah…

Allucinazione

Tu ѕei la mia allu-u-u

Allucinazione

Allu-u-u

Allucinаzione