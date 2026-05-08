Søren Torpegaard Lund all’Eurovision 2026, chi è il cantante della Danimarca

Giovane e di talento, con un passato nel musical. Søren Torpegaard Lund è pronto a portare tutta la sua energia all'Eurovision 2026

Getty Images Søren Torpegaard Lund all'Eurovision 2026

Mentre l’Italia aspetta di fare il tifo per Sal Da Vinci all’Eurovision 2026, non passa inosservato uno degli artisti più magnetici. Parliamo di Søren Torpegaard Lund, cantante danese pronto a portare sul palco un’esplosione di energia dance-pop e un messaggio di autenticità che ha già conquistato il web.

Da bimbo prodigio a icona della comunità LGBTQ+

Classe 1998 e nato a Gudme, Søren Torpegaard Lund è stato un bambino decisamente precoce, artisticamente parlando. La sua ascesa è stata a dir poco fulminea: a soli 17 anni è diventato lo studente più giovane di sempre a essere ammesso alla prestigiosa Scuola Nazionale Danese di Arti Performative di Fredericia.

Dopo il diploma nel 2019, ha dominato i teatri interpretando ruoli iconici come Tony in West Side Story alla Copenhagen Opera House, performance che gli è valsa il prestigioso Reumert Talent Prize. Nonostante il successo nel musical, Søren ha scelto di mettersi in gioco come cantautore pop, portando la sua tecnica vocale impeccabile in un mondo fatto di beat house e ritmiche contemporanee.

Oltre al talento, Søren Torpegaard Lund è amato come icona della comunità LGBTQ+ in Danimarca: “Essere su quel palco è di per sé un atto queer, perché è chi sono”.

Qualche curiosità sull’artista

L’artista vive da quasi nove anni una bellissima storia d’amore con Simon Fichman, attore teatrale conosciuto proprio durante gli anni dell’accademia. I due sono ufficialmente fidanzati da tre anni e Fichman è il primo sostenitore del cantante, colui che riesce a calmarlo prima delle grandi dirette e che si assicura che non manchi mai il suo cibo preferito in camerino.

Altre curiosità sull’artista? Durante le esibizioni più importanti, Søren Torpegaard Lund può contare sulla presenza di una delegazione familiare di circa venti persone, che non perdono occasione per sostenerlo. L’artista ha anche rivelato di essersi ispirato nella vita alla sua cantante preferita, la mitica Britney Spears. Inolstre, come lui stesso ha rivelato, ha stretto una bella amicizia con Sissal, la “rivale” che l’anno scorso gli aveva soffiato la possibilità di rappresentare la Danimarca all’Eurovision.

Di cosa parla Før vi går hjem, la canzone della Danimarca all’Eurovision 2026

Il brano con cui Søren Torpegaard Lund rappresenta la Danimarca all’Eurovision 2026 si intitola Før vi går hjem, tradotto in italiano “prima di andare a casa”. È un inno alla vulnerabilità, specialmente quella che ti assale la notte, quel momento magico in cui le difese cadono e si cerca una connessione autentica prima che la serata finisca.

Contro ogni statistica, l’artista ha lottato per cantare interamente in danese: “Per me l’autenticità è più importante dei numeri”, ha dichiarato. Una scelta coraggiosa che è stata premiata dai fan, che hanno apprezzato il suo desiderio di restare fedele alle proprie radici nonostante le pressioni per una versione in inglese.