Shkodra Elektronike all’Eurovision 2025, chi sono i cantanti dell’Albania

Il duo Shkodra Elektronike è pronto a salire sul palco dell'Eurovision Song Contest 2025 per rappresentare l'Albania: ecco la traduzione di “Zjerm”

Fonte: IPA Gli Shkodra Elektronike rappresentano l'Albania all’Eurovision 2025

L’Albania si prepara a lasciare il segno all’Eurovision Song Contest 2025 con una proposta musicale che unisce tradizione e innovazione. Il duo Shkodra Elektronike, formato da Kolë Laca e Beatriçe Gjergji, porterà sul palco di Basilea il brano Zjerm, una fusione di sonorità elettroniche e melodie folkloristiche albanesi. Ma chi sono questi artisti che stanno conquistando l’Europa con il loro stile unico?

Chi sono gli Shkodra Elektronike

Shkodra Elektronike è un progetto musicale nato nel 2019 in Albania, dall’incontro tra il cantautore e produttore Kolë Laca e la cantante e autrice Beatriçe Gjergji. Entrambi originari di Scutari, i due si sono trasferiti in Italia, esperienza scelta che ha influenzato profondamente il loro percorso artistico.

Il duo si distingue per la capacità di reinterpretare la musica tradizionale albanese attraverso una lente contemporanea, mescolando elementi di elettropop, folktronica e world music. Le loro canzoni, caratterizzate da melodie accattivanti e testi che esplorano temi come l’amore e la vita quotidiana, hanno attirato l’attenzione di un pubblico sempre più ampio. Nel 2022, hanno pubblicato il loro primo EP, Live @ Uzina, oltre a una serie di singoli.

La partecipazione all’Eurovision 2025

La strada verso l’Eurovision per Shkodra Elektronike è passata attraverso la vittoria al 63esimo Festivali i Këngës, il prestigioso concorso musicale albanese che funge da selezione nazionale per l’evento musicale. Con il brano Zjerm, il duo ha conquistato sia la giuria che il pubblico, ottenendo un biglietto per Basilea.

Zjerm, che in albanese significa fuoco, è una canzone che combina ritmi elettronici con elementi della musica tradizionale albanese e affronta temi come il dolore, la resilienza e la speranza, utilizzando immagini evocative per sottolineare l’importanza della pace interiore e il desiderio di un mondo libero dalla violenza e dalla sofferenza.

“Zjerm”, traduzione del brano degli Shkodra Elektronike

Gli Shkodra Elektronike saliranno per la prima volta sul palco di Basilea nel corso della prima semifinale in programma il 13 maggio 2025. Ecco la traduzione del testo della loro canzone:

In questo momento

In questo momento

Nessuna paranoia

Dopo la pioggia

Il mondo sembra color arcobaleno

Sulla strada

Nessuna ambulanza

Nessuno ti parla

Con arroganza

Anche oggi ci hanno detto

Che il tempo non si spreca

Sono finito sott’acqua

Non mi ha mai parlato

Immaginatelo per un minuto

Senza soldati

Nessun orfano

Niente bottiglie nell’oceano

L’olio ha un profumo di lillà

libertà di parola

Cosa ti insegna la scuola?

Crea in me un cuore puro

Nella mia notte ti mando luce

Ti amo

Ti amo

Nel mio cuore

Nel mio cuore

Questo minuto continuerà

Brave persone

Brave persone

Danzano nelle loro anime

Tu sei la mia terra

Non dimenticherò mai dove sono nato

Tu sei il mio mondo

Continua a brillare

Splendore

Splendore

Splendore

Splendore

Cuore!

Cade sulle nostre danze tribali

Che producono un rumore simile a quello di una valanga quando cadono in montagna

Cuore!

Persone senza nome e persone oneste

Si rompono e cadono nello stesso modo

Come 7 coltelli che ti si conficcano nell’anima

Cuore!

Qui dormono il mare, il fiume e l’oceano

E non vediamo le stelle perché Kamba ce le calpesta

Quando camminiamo nel buio

Cuore!

Siamo per la fiamma e la luce

E vi chiediamo…

In questa oscurità che risplende senza di te

Crea in me un cuore puro

Nella mia notte ti mando la luce

Ti amo

Ti amo

Crea in me un cuore puro.

Nella mia notte ti mando la luce

Ti amo

Ti amo

Nel mio cuore

Nel mio cuore

Questo minuto continuerà

Brave persone

Brave persone

Danzano nelle loro anime

Jarna, tu sei la mia terra

Non dimenticherò mai dove sono nato

Tu sei il mio mondo

Continua a brillare

Splendore

Splendore