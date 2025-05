Miriana Conte all’Eurovision 2025, chi è la cantante di Malta

Miriana Conte sale sul palco dell'Eurovision Song Contest 2025 per rappresentare Malta con un brano pronto a fare rumore

Fonte: IPA Miriana Conte rappresenta Malta all’Eurovision 2025

Estetica curata, voce magnetica e messaggi che lasciano il segno: Miriana Conte è l’artista scelta da Malta per farsi rappresentare all’Eurovision Song Contest 2025 con Serving, un brano potente, visivo, che mescola statement pop e riferimenti alla cultura queer. Nata e cresciuta sull’isola, Miriana porta a Basilea una proposta musicale e artistica fuori dagli schemi — e proprio per questo, capace di far rumore.

Chi è Miriana Conte

Classe 2000, Miriana Conte è una cantautrice maltese che unisce background multiculturale e visione artistica contemporanea. Le sue radici italiane si fondono con un’estetica sonora che guarda al pop elettronico e alla club culture. Il suo universo è fatto di beat decisi, testi d’impatto e performance pensate nei minimi dettagli.

Nel 2018 ha co-fondato le 4th Line, il gruppo femminile con cui ha partecipato alla prima edizione di X Factor Malta. Dopo aver lasciato il gruppo nel 2019, ha partecipato come solista alla seconda edizione del programma, senza però arrivare in finale. Sempre nello stesso anni, ha collaborato con altri artisti maltesi alla registrazione del brano Roll the Dice, inno ufficiale della Malta Pride Week.

Negli anni si è fatta notare per il suo approccio visivo e performativo alla musica, costruendo una proposta che va oltre la canzone per trasformarsi in esperienza. La sua è una voce che parla di autodeterminazione, corpo, potere e libertà d’espressione.

Miriana Conte all’Eurovision Song Contest 2025

Per Miriana, il sogno Eurovision è una costante della sua carriera: nel corso degli anni ha provato più volte a rappresentare la sua nazione partecipando al Malta Eurovision Song Contest, senza però riuscire a salire in vetta al podio.

Una possibilità che le si è però presentata nel 2025: con Serving, Miriana debutta sul palco dell’Eurovision per rappresentare Malta con tutta la forza della sua visione. Il brano è un inno a chi non ha paura di mostrarsi per ciò che è, a chi ha imparato a esprimersi con orgoglio e a occupare il proprio spazio con stile, presenza e determinazione.

Serving non è sempre stato il titolo del pezzo. Inizialmente, la canzone si chiamava Kant — parola che in maltese significa “canto”. Tuttavia, la sua pronuncia in inglese rischiava di creare fraintendimenti a causa della sua assonanza con un termine dispregiativo. Da qui la decisione di cambiarne il nome.

Una scelta audace per Malta, che punta su una voce nuova, giovane e carismatica. E chissà che Serving non possa davvero diventare un inno per chiunque abbia voglia di sfilare a testa alta, dentro o fuori dal palco.

“Serving”, traduzione del brano di Miriana Conte

Miriana Conte sale sul palco dell’Eurovision Song Contest 2025 durante la seconda semifinale della competizione programmata per giovedì 15 maggio per provare a strappare uno dei posti in palio per la finale di sabato 17 maggio. Ecco la traduzione del suo brano:

Ho un segreto che dovresti sapere

Avvicinati un po’, sussurrerò lentamente

Ho un segreto che dovresti sapere

(Shh, shh, shh, shh)

La gente dice: “Non essere così rumorosa

Fai attenzione alle parole che escono dalla tua bocca

Mani incrociate, non osare distinguerti

Segui la folla, segui la folla”

Arriva, arriva, falli inchinare tutti

Stai zitto, stai zitto, sarò molto rumoroso

Alzati, alzati, non mi tiro indietro

Seguimi ora, seguimi ora

Solo amanti, nessun nemico

Sentilo intorno a me, energia da regina

In mio potere, un me superiore

Ecco il rimedio segreto

Perché dovremmo lasciare che siano gli altri a decidere

Quando potremmo divertirci un mondo? Abbassa i tuoi muri, vieni a ballare con la mia vibrazione

Lo faccio sempre, sì, lo faccio sempre

Serving -ah

(La-la-la-la-la-la-la)

Do-re-mi-fa-s-s-serving – ah

(La-la-la-la-la-la-la)

Do-re-mi-fa-s-s-serving – ah

Dicono di no, fai l’opposto

Questo è tutto

Arrenditi, arrenditi, questa ragazza non molla

Seguimi ora

Solo amanti, nessun nemico

Sentilo intorno a me, energia da regina

Ecco il nostro rimedio segreto

Perché dovremmo lasciare che siano gli altri a decidere

Quando potremmo divertirci un mondo? Abbassate i vostri muri, venite a ballare al mio ritmo

Lo faccio sempre, sì, lo faccio sempre

Sì, lo faccio sempre

Servire – ah

(La-la-la-la-la-la-la)

Do-re-mi-fa-s-s-serving -ah

(La-la-la-la-la-la-la)

Do-re-mi-fa-s-s-servire

Ho un segreto che dovresti sapere

Do-re-mi-fa-so

Ho un segreto che dovresti sapere

Do-re-mi-fa-so

Perché dovremmo lasciare che siano gli altri a decidere

Quando potremmo divertirci un mondo? Abbassa i tuoi muri, vieni a ballare con la mia vibrazione

Lo faccio sempre, sì, lo faccio sempre

Serving – ah

Sto servendo (La-la-la-la-la-la-la)

(Woo) Do-re-mi-fa-s-s-serving – ah

Sto servendo (La-la-la-la-la-la-la)

Do-re-mi-fa-s-s-serving

Ho un segreto che dovresti sapere