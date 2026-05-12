Dall'X Factor alla squalifica, fino alla vittoria schiacciante e alla prima partecipazione: chi è Aidan Cassar, la popstar maltese che porta "Bella" all'Eurovision

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IPA

Aidan Cassar, in arte semplicemente Aidan, è un cantautore, classe 1999, rappresenta Malta con il brano Bella. Lo fa dopo un percorso fatto di successi in patria, un secondo posto che ha bruciato molto e anche una squalifica.

Questa rivincita è stata attesa anni, concessa dal pubblico dell’isola, che ha votato per Aidan in maniera schiacciante. Appuntamento con la seconda semifinale per giovedì 14 maggio (seconda serata).

Chi è Aidan

La storia di Aidan nel mondo della musica ha inizio nel 2018, quando si è fatto conoscere attraverso X Factor. Un trampolino che ha sfruttato al massimo. Il suo salto è stato rapidissimo, divenendo l’artista maschile più famoso e venduto di Malta in pochi anni.

Il suo palmares parla da solo:

11 singoli al primo posto nelle classifiche nazionali;

3 singoli al secondo posto.

Numeri a dir poco convincenti, considerando il fatto che Malta vanti appena mezzo milione di abitanti, con una scena musicale decisamente limitata. Nel 2023 ha pubblicato il suo disco di debutto, This is Aidan, seguito nel 2025 dall’EP Wild, Wild, Wild. Un percorso discografico che lo ha portato a maturare uno stile molto personale, a metà strada tra ballad emotiva e pop contemporaneo.

La strada verso l’Eurovision

Il rapporto tra Aidan e l’Eurovision è stato lungo e complesso. Il primo tentativo risale al 2022, quando si presentò alla selezione maltese con Ritmu. Per lui un ottimo secondo posto. L’anticamera della consacrazione, anche se nel 2023, a sorpresa, è giunta una durissima delusione. Una squalifica che lo estromette dalla competizione. Aidan però non molla, prendendosi il tempo per lavorare sulla propria musica, aspettando il momento giunto, giunto a gennaio 2026.

Durante il Malta Eurovision Song Contest ha cantato Bella, vincendo per distacco con 280 punti totali.

Bella: la canzone tra inglese, maltese e italiano

Aidan si presenta a Vienna con Bella, una ballad molto delicata, scritta in collaborazione con Sarah Bonnici. Un nome ben noto ai fan dell’Eurovision, avendo rappresentato Malta nel 2024. La canzone è prevalentemente in inglese ma contiene dei passaggi in maltese.

Una scelta decisamente poco comune, considerando come Malta non utilizzi generalmente la propria lingua in questa competizione. L’ultima volta in cui il maltese ha occupato una porzione significativa di un brano in gara era il 2000.

La volontà, proponendo inglese, maltese e italiano, era quella di evidenziare un ponte tra le tre anime dell’isola: mediterranea, anglosassone e autoctona.

Il sogno della vittoria

Malta è una veterana dell’Eurovision, con 38 partecipazioni all’attivo. La vittoria resta però ancora un sogno da realizzare. Il Paese è arrivato vicinissimo per ben due volte al secondo posto. Nel 2002 con Ira Losco e la sua 7th Wonder, e nel 2005 con Chiara Siracusa e Angels. Due piazzamenti d’onore che alimentano la voglia di fare finalmente il grande colpo.