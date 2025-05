Katarsis all’Eurovision 2025, chi sono i cantanti della Lituania

Nota per la sua miscela unica di musica dark alternativa e post-punk, la band rappresenterà la Lituania all'Eurovision Song Contest 2025

Fonte: IPA I Katarsis

All’Eurovision Song Contest 2025 la Lituania sarà rappresentata dai Katarsis, che porteranno sul palco della St. Jakobshalle di Basilea la canzone Tavo Akys, traducibile in italiano con I tuoi occhi. La loro musica è caratterizzata da profondi contrasti nella melodia e da composizioni cariche di emozioni. Il gruppo debutterà per ottavo durante la seconda semifinale di giovedì 15 maggio, alla ricerca di un pass per la finale sempre raggiunta nelle ultime quattro edizioni.

Chi sono i Katarsis

Formatisi nel 2020, i Katarsis sono composti dal leader Lukas Radzevičius alla voce, Alanas Brasas alle chitarre, Emilija Kandratavičiūtė al basso e Jokūbas Andriulis alla batteria. Il gruppo si è distinto sulla scena musicale nazionale per le composizioni dalle sonorità post-punk e rock alternativo ed è salito alla ribalta con la sleeper hit Vasarą galvoj minoras, brano incentrato sulla nostalgia dell’estate.

Il pezzo, pubblicato nell’ottobre del 2020, conquistò la vetta della classifica nazionale solamente l’anno successivo tanto da trascorrere ben 40 settimane nella Top 40 e ottenere la certificazione di disco d’oro.

A partire dall’inverno 2023 sono partite le registrazioni dell’EP d’esordio Dausos, costituito da cinque tracce e comprendente elementi folcloristici; il mini album è stato messo in commercio nel maggio 2024 ed è stato subito promosso da un concerto tenutosi a Vilnius.

L’album contiene cinque canzoni che analizzano temi cari ai giovani di oggi come la ricerca di sé, la scoperta della vita e la solitudine, ma anche il desiderio di libertà e appagamento personali. “Mi sono ispirato al mio stato d’animo“, ha detto alla stampa lituana il frontman Radzevičius. “Non potevo racchiudere tutti i miei sentimenti in una sola canzone, così ho deciso di pubblicarne cinque”.

Con la canzone Tavo Akys i Katarsis hanno vinto la selezione Eurovizija.LT, rappresentando così la Lituania all’Eurovision Song Contest 2025. Adesso sperano di conquistare la finale in programma sabato 17 maggio.

Tavo akys, il significato del brano dei Katarsis

A Basilea il gruppo porterà il brano Tavo akys, con cui hanno debuttato anche nelle posizioni di vertice delle classifiche nazionali. Il brano ha attirato l’attenzione delle Tautumeitas, la girl band che a Basilea rappresenterà la Lettonia, le quali ne hanno interpretato una cover apprezzata dagli stessi Katarsis.

Il gruppo debutterà sul palco della St. Jakobshalle di Basilea durante la seconda semifinale della manifestazione, una canzone gothic alternative rock. Ecco la traduzione del testo della loro canzone:

Le parole vuote solo alimentano l’incendio

La casa brucia, comincia a crollare

Lei che nasconde la pioggia più forte

Le fondazioni di tutto avevano già cominciato a marcire

…Solo per proteggerla

Per proteggerla…

Gli occhi tuoi vedono solo il dolore

Ai miei regalano solo un sentimento

Gli occhi tuoi vedono solo il dolore

Ai miei regalano solo un sentimento

Gli occhi tuoi vedono solo il dolore

Ai miei regalano solo un sentimento

Tu non avere paura

Piango io nei tuoi sogni

Piango solo nei tuoi sogni

Non avere paura

Piango io nei tuoi sogni

Piango solo nei tuoi sogni

I tuoi…