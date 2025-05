Seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest, in programma giovedì 15 maggio: i paesi in gara durante la serata

Fonte: IPA Le Tautumeitas

Appuntamento imperdibile quello con la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2025: dopo la prima serata, durante la quale sono stati selezionati i primi 10 finalisti, conosceremo gli altri cantanti che otterranno un posto per la finale di sabato 17 maggio, che si esibiranno insieme ai rappresentanti dei Big 5 – Italia, Francia, Spagna, Germania, Regno Unito – e della Svizzera, il paese ospitante. Nel frattempo scopriamo quale sarà la scaletta della seconda semifinale.

Eurovision 2025, la scaletta della seconda semifinale

L’Eurovision Song Contest 2025 torna giovedì 15 maggio con la seconda semifinale su Rai2. Nel corso della prima serata, hanno passato il turno gli artisti di Norvegia con Kyle Alessandro (Lighter), Albania con Shkodra Elektronike, (Zierm), Svezia con KAJ (Bara bada bastu), Islanda con Vab (Róa), Paesi Bassi con Marko Bosniak (Poison Cake), Polonia con Justyna Steczkowska (Gaia), San Marino con Gabri Ponte (Tutta l’Italia), Estonia con Tommy Cash (Espresso Macchiato), Portogallo Napa (Deslocado), Ucraina con Ziferblat (Bird of Pray) e, ovviamente l’Italia con Lucio Corsi e la sua Volevo essere un duro, di diritto in finale perché appartenente a uno dei Big5.

Stasera toccherà ad altri 16 cantanti (più i 3 Big5 Regno Unito, Francia, Germania) provare ad accedere alla finale, che saranno votati attraverso il televoto. Questa sera il televoto non sarà attivo per l’Italia (voteranno però anche Francia, Germania, Regno Unito e resto del mondo). Al termine delle votazioni sarà annunciata la graduatoria finale e i primi 10 artisti qualificati passeranno il turno.

Attesissima la girl band del Regno Unito, Remember Monday, che presenterà What The Hell Just Happened?, ma anche Louane per la Francia con Maman e Abor & Tynna per la Germania con Baller. Senza dimenticare la presenza di Yuval Raphael, la cantante israeliana, contestatissima dai fan dell’evento. Ecco la scaletta completa delle esibizioni in programma:

Gli ospiti della seconda semifinale

Non mancheranno i momenti di intrattenimento: saliranno sul palco quattro artisti che avrebbero dovuto esibirsi nell’edizione del 2020, cancellata a causa della pandemia. Saranno Gjon’s Tears (Svizzera) con il brano Répondez-moi, il trio dei The Roop (Lituania) con On Fire, Efendi (Azerbaigian) con Cleopatra e la giovanissima Destiny (Malta), classe 2002, con All Of My Love.

Il secondo show di intervallo, On time, sarà uno spettacolo in stile musical che partirà come una presentazione ordinaria sulla Svizzera, per poi trasformarsi in un inno alla libertà personale e al valore del tempo. La chiusura sarà invece affidata alla presentatrice e cantante Sandra Studer, che intonerà Insieme: 1992 di Toto Cutugno, brano con cui l’Italia trionfò all’Eurovision per la seconda volta nella sua storia il 5 maggio 1990 a Zagabria. Quell’anno Cutugno era arrivato secondo al Festival di Sanremo, ma partecipò alla manifestazione dopo la rinuncia dei Pooh.

Dove e quando vedere la seconda semifinale dell’Eurovision 2025

La seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2025 va in onda giovedì 15 maggio, in diretta dalle 21:00 dalla St. Jakobshalle di Basilea.

In Italia, l’appuntamento è su Rai2 con la conduzione delle due presentatrici svizzere Hazel Brugger e Sandra Studer e il commento affidato a BigMama e Gabriele Corsi. La serata è disponibile anche in streaming su RaiPlay e, per chi preferisse ascoltare l’evento in radio, è possibile seguire l’appuntamento anche su Rai Radio 2 con Diletta Parlangeli e Matteo Osso.

La finale di sabato 17 maggio andrà invece in onda su Rai1: alle due conduttrici si unirà anche Michelle Hunziker.