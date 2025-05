Eurovision 2025, BigMama: “Sono emozionata. Sui possibili vincitori? Non dico niente”

Mai come quest’anno l’interesse per l’Eurovision Song Contest è così alto. A condurlo ci sono il veterano Gabriele Corsi e BigMama che, in conferenza stampa, hanno raccontato l’atmosfera che si respira all’evento non sportivo più seguito al mondo. Insieme ovviamente a Lucio Corsi che rappresenta l’Italia con il brano Volevo essere un duro.

BigMama conduce l’Eurovision 2025: l’intervista

BigMama dunque conduce per la prima volta l’Eurovision 2025, accanto all’ormai collaudato Gabriele Corsi. E ha anche un altro primato, quello di essere la prima ex concorrente del Festival della Canzone Italiana a commentare per l’Italia la gara eurovisiva.

Quanto ti emoziona condurre l’Eurovision 2025?

Mi emoziona davvero tanto perché adoro l’Eurovision ed è una realtà che reputo molto mia, nel senso che sono molto affine al tipo di spettacolo, di show, di colori. Mi piace davvero, davvero, davvero tanto. Anche il fatto che io mi stia avvicinando all’Eurovision un passo alla volta, è molto bello.

Cosa ti aspetti da questa esperienza?

Mi divertirò tantissimo, ci divertiremo tantissimo. Non abbiamo chissà quante ore per parlare [si rivolge a Gabriele Corsi ndr], però ci bastano anche pochi secondi… Per quanto riguarda i possibili vincitori, questo sta in secondo piano, nel senso che i miei preferiti di solito non vincono mai, quindi preferisco non dirli [ride ndr]. Si tifa per l’Italia, come sempre, in tutte le sue sfaccettature.

Lucio Corsi, quando si esibisce all’Eurovision 2025

Le sfaccettature di cui parla BigMama riguardano il fatto che l’Italia è presente all’Eurovision in svariati modi, non solo con Lucio Corsi. La presenza italiana infatti è ancora più ampia grazie a diversi altri artisti che si esibiranno concorrendo per altri paesi.

Tra questi, in prima fila il DJ e producer torinese Gabry Ponte, che gareggia per San Marino con il brano Tutta l’Italia, sigla del Festival di Sanremo. L’estone Tommy Cash, presenterà Espresso Macchiato, un omaggio spiritoso alla cultura e alla lingua italiana.

Anche l’Albania vedrà sul palco due artisti cresciuti in Italia: Kolë Laca, già tastierista de Il Teatro degli Orrori e Beatriçe Gjergji degli Shkodra Elektronike: Miriana Conte, infine, in gara per Malta, ha radici napoletane da parte di padre.

Ma naturalmente gli occhi sono tutti puntati su Lucio Corsi che però in conferenza stampa è stato chiaro: non vive l’Eurovision essenzialmente come una gara. “L’approccio con cui voglio affrontare l’Eurovision è lo stesso con cui sono andato al Festival, cioè voglio concentrarmi sulle parole, sulla musica, sugli strumenti. Sul palco ci sarà con me Tommaso Ottomano, mio fratello, e questa è la via con la quale mi piacerebbe passare questa esperienza”.

Lucio Corsi si esibisce fuori concorso, già qualificato di diritto per la finale insieme agli altri paesi dei “Big Five” (Germania, Francia, Spagna, Regno Unito) e alla Svizzera, paese ospitante, nella prima semifinale, martedì 13 maggio. Tra gli artisti in gara nella prima semifinale ci saranno Gabry Ponte per San Marino, Tommy Cash e gli svedesi KAJ. E poi naturalmente nella finale, sabato 17 maggio.

Il suo brano, Volevo essere un duro, certificato disco d’oro, è stato primo tra i brani indipendenti più suonato dalle radio per 10 settimane, e il suo omonimo album, uscito il 21 marzo in digitale e il 4 aprile nei formati fisici ha conquistato il #1 posto della classifica FIMI.

BigMama chiarisce le sue parole su Lucio Corsi

BigMama ha voluto precisare che le sue dichiarazioni su Lucio Corsi sono state fraintese e riportate alla “c…o di cane”, chiarendo: “Ho detto che Sanremo è il Festival più bello del mondo, chi da Sanremo è andato all’Eurovision ci ha dato sempre grandissime soddisfazioni e ci ha fatto fare sempre bella figura”. E contro le insinuazioni che lei abbia criticato Lucio Corsi e la sua partecipazione a Sanremo ribadisce: “Lucio Corsi è un grande, ha portato se stesso sul palco e la sua musica senza grandi costruzioni, perché lui basta. Porta un ritratto dell’Italia che è bellissimo e sicuramente in Europa lo capiranno”.

Gabriele Corsi e Lucio Corsi, una felice coincidenza verso il podio

Non succede, ma se succede… Gabriele Corsi, “padre nobile dell’Eurovision” dopo aver condotto cinque edizioni, fa notare la felice coincidenza del suo cognome “Corsi” con quello di Lucio. Ma “Corsi” ricorrere nella storia del Contest. “L’atto costitutivo dell’Eurovision è stato fatto a Palazzo Corsini, il consorzio del network televisivo svizzero si chiama Corsi… Tutta una coincidenza? Io non credo proprio”.

E c’è un’altra felice coincidenza. Nel 1992 Toto Cotugno andò all’Eurovision al posto dei Pooh – proprio come Lucio Corsi sostituisce Olly – e vinse col brano Insieme.

Eurovision 2025, dove e quando vederlo in tv

Le due semifinali dell’Eurovision 2025 si svolgono il 13 e il 15 maggio. Entrambe sono trasmesse su Rai 2 alle 21.00, precedute da anteprime alle 20.15. La finale è sabato 17 maggio e va in onda su Rai 1 dalle 20.40.

Come detto, a commentare l’evento per l’Italia ci sono Gabriele Corsi e BigMama. L’altra grande novità di questa edizione è il portavoce che annuncia l risultato del voto della giuria italiana nel corso della serata finale. Infatti, lo spokesperson per il nostro Paese è Topo Gigio.