PARG all’Eurovision 2025, chi è il cantante dell’Armenia

Fonte: Getty Images PARG rappresenta l'Armenia all’Eurovision 2025

L’Armenia punta in alto all’Eurovision 2025 con PARG, un artista che mescola tradizione e modernità. Con il brano Survivor, PARG porta sul palco di Basilea una performance intensa e carismatica, pronta a lasciare il segno.

Chi è PARG

Pargev Vardanyan, in arte PARG, è un artista originario di un piccolo villaggio sulle rive del lago Sevan, in Armenia. Durante l’adolescenza, si è trasferito con la famiglia a Volgograd, in Russia, dove ha studiato arti teatrali all’Istituto Statale di Teatro e Cinema. In quegli anni, ha co-fondato la band The Edge Chronicles, con la quale ha girato tra Armenia, Russia, Georgia e Ucraina.

Nel 2022, è tornato in Armenia e ha iniziato la sua carriera da solista. Ha collaborato con artisti locali come Brunette e ha reinterpretato brani di successo, tra cui Snap di Rosa Linn. Il suo stile musicale fonde elementi tradizionali armeni con sonorità elettroniche e pop contemporanee, creando un sound unico e riconoscibile che lo ha portato, nel 2024, a ottenere una candidatura agli Armenian Music Video Award per la categoria miglior canzone. La sua discografia vanta una serie di singoli e un ep pubblicato nel 2023.

PARG all’Eurovision Song Contest 2025

Il viaggio verso l’Eurovision Song Contest di PARG inizia il 16 febbraio 2025, quando vince il Depi Evratesil, la selezione nazionale armena per l’Eurovision, con il brano Survivor.

La canzone è un inno carismatico alla resilienza e alla forza interiore in una storia incentrata su chi affronta le difficoltà della vita con determinazione e coraggio.

“Survivor”, traduzione del brano di PARG

PARG salirà per la prima volta sul palco di Basilea nella seconda semifinale del contest programmata per giovedì 15 maggio per provare a ottenere un posto nella finale di sabato 17 maggio. Ecco la traduzione di Survivor:

Ho i miei brutti occhiali da sole,

Nero corvino sono nella mia zona,

Sono stufo delle notizie,

Sono stufo delle viste,

Sono stufo delle bugie che hanno detto,

Dai e fai brillare la luce,

Dai e fai brillare su di me,

Immagino che tu possa vedere,

Non credo,

Qualunque cosa mi abbiano detto

Deludendomi,

Sollevandomi,

Mantenendomi lento, ma non riesco a fermarmi

Mi sta facendo a pezzi, sono vivo

Cercando di guardare in alto, in cima a una roccia

Scalando queste altezze, amico

Non riesco a fermarmi affatto

Sto ergendomi alto

Sono un sopravvissuto,

Resta vivo,

Vivi o muori nel mio periodo migliore,

Sono un combattente,

Sono un sopravvissuto,

Non sarò legato,

Rompi dal dolore

Prendi il tuo posto, ti ricorderò

Sono un survivor

RA-RA-RA-RA-RA-RA-RA

SUR-VI-VOR!

RA-RA-RA-RA-RA-RA-RA

SUR-VI-VOR!

RA-RA-RA-RA-RA-RA-RA

SUR-VI-VOR!

Rompi il dolore,

Prendi il tuo posto, te lo ricorderò!

Prendendomi a calci, spezzandomi,

Ma non mi fermerò,

Spingendomi, tirandomi,

Mi rialzerò,

Colpendomi, prendendomi in giro,

Pugnalandomi, schiacciandomi,

Lacerandomi, bruciandomi,

Non mi fermerò mai,

Avrei potuto perdere la strada,

Avrei potuto fare degli errori,

Ho sanguinato molto, più di quanto pensassi,

Ma non sono svanito,

Dì che mi spezzerai,

E mi metterai in ginocchio,

Puoi farcela,

Puoi dimostrarlo?

Ma non hai un cazzo su di me!

(Ah-ah-ah)

Sono un sopravvissuto

RA-RA-RA-RA-RA-RA-RA

SUR-VI-VOR!

RA-RA-RA-RA-RA-RA-RA

SUR-VI-VOR!

RA-RA-RA-RA-RA-RA-RA

SUR-VI-VOR!

Pausa dal dolore,

Prendi il tuo posto, te lo ricorderò!

Inspira ed espira, è tutto fatto,

Non dimenticare mai chi sei,

Inspira ed espira, è tutto fatto,

Non dimenticare mai chi sei

Sono un sopravvissuto (sono un sopravvissuto),

Resta in vita (resta in vita),

Vivi o muori nel fiore degli anni, sono un combattente,

(Sono un combattente)

Sono un sopravvissuto (sono un sopravvissuto),

Non sarò legato (non sarò legato),

Staccati dal dolore,

Prendi il tuo posto, te lo ricorderò

Sono un sopravvissuto

RA-RA-RA-RA-RA-RA-RA

SUR-VI-VOR!

RA-RA-RA-RA-RA-RA-RA

SUR-VI-VOR!

(Sono un sopravvissuto)

RA-RA-RA-RA-RA-RA-RA

SUR-VI-VOR!

Prenditi una pausa dal dolore, prendi il tuo posto

Prendetevi una pausa dal dolore, prendi il tuo posto

Prendetevi una pausa dal dolore, prendi il tuo posto

Sono un sopravvissuto