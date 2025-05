Remember Monday all’Eurovision 2025, chi sono le cantanti del Regno Unito

Fonte: IPA Remember Monday, il gruppo che rappresenta il Regno Unito all’Eurovision 2025

Tra gli artisti che saliranno sul palco dell’Eurovision Song Contest 2025 a Basilea c’è anche un trio tutto al femminile, pronto a portare un’energia nuova e molto, molto pop. Loro sono le Remember Monday e rappresentano il Regno Unito. Ma chi sono queste tre ragazze che fanno della voce e dell’amicizia il loro punto di forza?

Chi sono le Remember Monday

Lauren Byrne, Holly-Anne Hull e Charlotte Steele si conoscono ai tempi del college, al Farnborough College of Technology, nel Surrey. Tre ragazze, tre percorsi nel teatro musicale, una passione condivisa per la musica che, pian piano, le porta a sperimentare insieme.

Il lunedì era l’unico giorno libero per tutte e tre, quello in cui riuscivano finalmente a incontrarsi e suonare. Così, quel giorno della settimana un po’ odiato da tutti diventa il loro punto di partenza. E da lì nasce anche il nome: Remember Monday.

Il progetto prende forma ufficialmente nel 2018, e l’anno dopo le vede già protagoniste in TV: partecipano all’ottava edizione di The Voice UK con una cover di Kiss from a Rose di Seal. Una performance che convince soprattutto la giudice Jennifer Hudson, che le sceglie come componenti della sua squadra.

Anche se l’avventura si interrompe ai Knockouts, per le Remember Monday è solo l’inizio. Negli anni successivi pubblicano due EP — Hysterical Women e Crazy Anyway — e diversi singoli che mettono in luce la loro capacità di scrivere.

Nel 2023 decidono di lasciare i rispettivi lavori per dedicarsi completamente alla musica. Una scelta coraggiosa che viene premiata: nel 2025 la BBC annuncia che saranno loro a rappresentare il Regno Unito all’Eurovision con il brano What the Hell Just Happened?.

Oggi, oltre a una carriera in continua crescita, il trio può contare anche su una fanbase fedelissima: più di mezzo milione di follower su TikTok e oltre 11 milioni di like.

Remember Monday all’Eurovision Song Contest 2025

Il brano portato a Basilea si intitola What the Hell Just Happened?, e racconta le sensazioni di un gruppo di ragazze dopo una serata di grande divertimento attraverso umorismo e qualche piccola difficoltà.

Parlando del pezzo, la band ha raccontato: “What The Hell Just Happened? è esattamente come ci sentiamo in questo momento! È tutto molto surreale; la nostra amicizia risale a così tanto tempo fa, e non avremmo mai immaginato di fare qualcosa del genere. Quando sei un bambino e la gente ti chiede cosa vuoi fare da grande, un classico assoluto è “Voglio essere una pop star”, quindi il fatto che abbiamo la possibilità di vivere quel sogno come tre migliori amiche è semplicemente pazzesco. Saremo la prima girlband a rappresentare il Regno Unito dal 1999, il che sembra un onore folle. Porteremo un sacco di divertimento, energia e speriamo di fare qualcosa che non avrete mai visto prima sul palco dell’Eurovision… Non vediamo l’ora di vivere questa esperienza con tutti gli altri artisti incredibili da tutto il mondo, e speriamo di rendere orgogliosi tutti a casa! Questa è davvero la Coppa del Mondo della musica e faremo del nostro meglio per portarla a casa”.

“What the Hell Just Happened?”, traduzione del brano

Le Remember Monday, come rappresentanti del Regno Unito, una delle Big 5, rientrano direttamente tra i concorrenti finalisti.

La loro prima esibizione, nonostante la qualifica alla finale, avverrà comunque nel corso della seconda semifinale in programma il 15 maggio 2025. Ecco la traduzione del testo della canzone:

Qualcuno ha perso una scarpa

Sono ancora truccata la sera prima

Mi sveglio pensando, “Cos’è questo nuovo tatuaggio?”

La stanza gira, le orecchie fischiano

Stringo le mie perle come

Che diavolo è appena successo?

Che diavolo è appena successo?

Non ne ho idea, ma mi è piaciuto

(Uno, due, uno, due, tre)

Mi sono rotta un tacco, ho perso le chiavi, mi sono sbucciata il ginocchio

Quando sono caduta dal lampadario

Oh, che serata, non mi dispiace, era ora

Di rilassarmi e mi sono offerta volontaria

Guardami ora (Guardami ora)

Di solito sono pulita

Sonno di bellezza, sorseggio il mio tè

Che diavolo è appena successo?

Che diavolo è appena successo?

Sono salita sul tetto, sono saltata in piscina

Dovresti farlo anche tu, anche, anche, anche

Che diavolo è appena successo? Non ne ho idea, ma mi è piaciuto

Mi sono strappato il vestito, ho chiamato un ex, lo confesso

Sono ossessionata, non è stata la migliore idea

Woo-ooh, sono un disastro, è una tendenza, in mia difesa

È stato un anno davvero duro

Libertà, voglio rasarmi la testa, oh

Libertà, dipingerò di rosso tutta la città, oh

Libertà, voglio baciare uno sconosciuto

Che diavolo è appena successo? Woo-ooh

Che diavolo è appena successo?

Che diavolo è appena successo? (Sì)

Che diavolo è appena successo? (Ooh-ooh)

Sono salito sul tetto (Hey), sono saltato in piscina (Hey)

Dovresti farlo anche tu, anche, anche, anche (Oh, dovresti farlo anche tu)

So che sono un relitto (Hey), cosa ti aspettavi?

Puoi dare la colpa al mio e-e-ex

Che diavolo è appena successo?

Non ne ho idea, ma mi è piaciuto