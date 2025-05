Mariam Shengelia all’Eurovision 2025, chi è la cantante della Georgia

Mariam Shengelia sale sul palco dell'Eurovision Song Contest 2025 per rappresentare la Georgia: la traduzione del suo brano "Freedom"

Fonte: IPA Mariam Shengelia rappresenta la Georgia all’Eurovision 2025

Dalla scena musicale georgiana arriva una voce giovane ma già piena di esperienza: Mariam Shengelia è pronta a conquistare l’Europa con la sua energia e il suo brano Freedom all’Eurovision Song Contest 2025.

Con un percorso iniziato nei talent show nazionali e una passione per la musica che l’ha accompagnata fin da bambina, Mariam porta sul palco di Basilea una canzone che parla di liberazione e forza interiore.

Chi è Mariam Shengelia

Nata il 14 maggio 2002 a Mingrelia, in Georgia, Mariam Shengelia ha mostrato fin da piccola un grande interesse per la musica. Cresciuta tra Tbilisi e Zugdidi, ha studiato canto e teoria musicale al Conservatorio Statale di Tbilisi, sviluppando uno stile che unisce vari generi come pop, soul e jazz.

La sua carriera musicale inizia nel 2018, quando è diventata semifinalista di X Factor Georgia a soli 16 anni. Nel 2021, ha raggiunto le semifinali di The Voice Georgia, e nel 2025 ha anche ottenuto il secondo posto in Tsekvaven Varskvlavebi, la versione georgiana di Dancing with the Stars .

Oltre alle sue partecipazioni televisive, utili ad allenare la sua presenza scenica, Mariam è membro della band georgiana Mix2ura, con la quale ha esplorato diversi generi musicali, consolidando la sua presenza nella scena musicale del paese.

Mariam Shengelia all’Eurovision Song Contest 2025

Il 14 marzo 2025, la Georgian Public Broadcaster ha annunciato che Mariam Shengelia come rappresentante ufficiale della Georgia all’Eurovision Song Contest 2025 con il brano Freedom.

Scritta da Keti Gabisiani e Buka Kartozia, la canzone è un inno alla liberazione personale e alla resilienza: un brano cantato in georgiano e inglese che riflette le radici musicali della cantante.

“Freedom”, traduzione del brano di Mariam Shengelia

Il viaggio Eurovision di Mariam Shengelia parte nella seconda semifinale del contest programmata per giovedì 15 maggio: un momento in cui potrà salire sul palco e provare a ottenere un posto nella finale di sabato 17 maggio. Ecco la traduzione di Freedom, il suo brano in gara:

Libertà

(Ani e Bani, Gan e Don)

Gli anni passano, il tempo passa

Io e Win, Zen e Than

Non rinunciamo mai a questo cielo e a questa montagna)

Come il profumo dell’erba

La rugiada della primavera, Ankara

Sete di libertà

La Madre Patria lo portava con sé nel cuore

E come questo cuore nel mio petto

La libertà è dentro di me.

E mentre le nostre vite

La patria è l’unica

Questo sole riscalda e illumina le strade

Le montagne e i mari della patria

Seguiremo i sentieri con speranza

E cielo azzurro e senza nuvole

Mare calmo e agitato

Non voglio più la ricchezza

La libertà è un dono del cielo che condividiamo

La libertà è una ricchezza umana da custodire con cura

La libertà è una sorgente montana da condividere, gente

Lascia che sia qui e là – ovunque

Vivo la mia vita con il mio sorriso

La gentilezza è il mio stile

La libertà che rende la vita così mite

La mia casa, i miei dolci vestiti, una canzone

Prati e montagne da percorrere

Questa è la mia ricchezza e il mio trono

Libertà, libertà, Ani e Ban