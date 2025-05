Louane all’Eurovision 2025, chi è la cantante della Francia

Fonte: IPA Louane, la cantante che rappresenta la Francia all'Eurovision 2025

Louane, una delle principali icone della scena musicale francese, rappresenterà il suo paese all’Eurovision Song Contest 2025, che si terrà dal 13 al 17 maggio a Basilea, dopo la vittoria di Nemo lo scorso anno. La cantante porterà sul palco il brano Maman: riuscirà a fare meglio di Slimane, che si è classificato quarto lo scorso anno?

Chi è Louane, la cantante dell’Eurovision per la Francia

Pseudonimo di Anne Edwige Maria Peichert, Louane è una cantante, attrice e doppiatrice francese. L’artista, classe 1996, ha scoperto la passione per la musica fin da bambina, grazie all’influenza della tata Monique. Nel 2013, ad appena 16 anni, prende parte alla seconda edizione della versione francese di The Voice: La Plus Belle Voix, riuscendo ad arrivare in semifinale. Conclusa l’esperienza televisiva decide di utilizzare come nome d’arte Louane, che nasce dalla fusione fra il suo nome Anne e quello di sua sorella Louise.

Nel 2014 debutta come attrice nel film La famiglia Bélier, del regista Éric Lartigau, che l’aveva notata proprio a The Voice. Sebbene grazie alla pellicola abbia riscontrato un grande successo – vincendo anche il Premio Lumière come miglior promessa femminile – Louane decide di dedicarsi alla carriera musicale.

Dopo aver firmato un contratto discografico come Mercury Records, l’artista pubblica Il suo primo album, Chambre 12 il 2 marzo 2015. Il progetto è stato l’album più venduto dell’anno in Francia e ottiene il Premio per l’album rivelazione dell’anno a febbraio 2016.

Nel 2017 pubblica il disco Louane, anche questo di grande successo in Francia: il primo singolo estratto, On ètait beau, viene certificato disco di platino. A fine 2020 esce il suo terzo lavoro discografico, Joie de vivre. Con all’attivo cinque dischi in studio, tre milioni di album venduti e diverse tournée sold-out nelle più grandi città d’Europa, il 31 gennaio 2025 l’emittente televisiva France Télévisions ha annunciato di aver selezionato Louane per rappresentare la Francia all’Eurovision Song Contest 2025 a Basilea.

Il brano Maman è stato presentato durante l’intervallo della partita finale del torneo di rugby Sei Nazioni a Parigi tra Francia e Scozia nell’imponente Stade de France, di fronte a 80 mila spettatori. Maman è una power-ballad con elementi tipici della variété française e delle tendenze attuali dell’adult-contemporary, di forte impatto e significato emotivo, proprio perché dedicata alla madre.

In qualità di Big 5, la Francia si esibirà direttamente nella Finale dell’Eurovision Song Contest 2025, in programma il prossimo 17 maggio a Basilea.

Il significato del testo di Maman

Non ci sono più amanti

Non ci sono più letti

Alla fine vedi

Ho costruito la mia vita

E il vuoto è grande

Le domande anche

A te, come va?

Vedi tutto qui?

Sono cambiata molto

Sono cresciuta tanto

Di te ho tenuto

Tutto quello che mi rende ciò che sono

Sto meglio, so dove sto andando

Ho smesso di contare gli anni

E se volessi fermare il tempo

Adesso sono io quella che chiama mamma

Mamma…

Mamma…

Mamma…

Ho trovato l’amore indelebile

Sai, quello vero, sempre

Anche quando il tempo vola

Quando lui mi tiene la mano

Non ho più paura di niente

E mi fa sentire come prima

Quando tu mi tenevi la mano

Sto meglio, so dove sto andando

Ho smesso di contare gli anni

E se volessi fermare il tempo

Adesso sono io quella che chiama mamma

Mamma…

Mamma…

Mamma…

Mamma…

Mamma…

Mamma…

Sto meglio, so dove sto andando

Ho smesso di contare gli anni

E se volessi fermare il tempo

Adesso sono io quella che chiama mamma

Mamma, mamma, mamma, mamma

Mamma…

Se volessi fermare il tempo

Adesso ѕono io quella che chiama

Mammа