Laura Thorn all’Eurovision 2025, chi è la cantante del Lussemburgo

Fonte: Getty Images Laura Thorn rappresenta il Lussemburgo all’Eurovision 2025

Il Lussemburgo fa il suo grande ritorno all’Eurovision Song Contest 2025 grazie alla voce di Laura Thorn, giovane cantante e insegnante di musica. È lei a salire sul palco di Basilea per provare a entrare nella rosa degli artisti finalisti con il brano La poupée monte le son.

Chi è Laura Thorn

Nata a Esch-sur-Alzette, Laura Thorn è una cantante e polistrumentista lussemburghese. Fin da piccola si è dedicata allo studio del solfeggio, del pianoforte, del violoncello e della danza. Dopo aver conseguito un master in teoria musicale, pedagogia musicale e canto moderno presso l’Istituto superiore di musica e di pedagogia di Namur, in Belgio, ha iniziato a insegnare presso il Conservatorio di musica della sua città natale.

La sua svolta a livello canoro arriva nel 2024 quando, su raccomandazione di un suo ex insegnante, è stata contattata dai parigini Julien Salvia e Ludovic-Alexandre Vidal, che cercavano una voce per il brano La poupée monte le son.

Laura ha accettato la proposta e ha presentato il brano al Luxembourg Song Contest 2025. Il 25 gennaio 2025, durante la finale tenutasi alla Rockhal di Esch-sur-Alzette, ha conquistato il primo posto nel voto della giuria internazionale e il secondo nel televoto, vincendo la competizione e guadagnandosi il diritto di rappresentare il Lussemburgo all’Eurovision di Basilea.

Laura Thorn all’Eurovision Song Contest 2025

La poupée monte le son, cantanta da Laura Thorn, è un brano pop in lingua francese che fonde sonorità moderne con un’estetica retrò. Il titolo, che si traduce in “La bambola alza il volume”, è un chiaro riferimento al classico eurovisivo Poupée de cire, poupée de son di France Gall, vincitore per il Lussemburgo nel 1965. Il testo reinterpreta la figura della “bambola” in chiave contemporanea, trasformandola in un simbolo di emancipazione e autodeterminazione.

La performance di Laura promette di essere un mix di teatralità e modernità, con richiami all’estetica delle bambole e una coreografia studiata nei minimi dettagli per un pezzo che, per molti, è uno dei più interessanti di questa edizione.

“La poupée monte le son”, traduzione del brano di Laura Thorn

Laura Thorn sale sul palco dell’Eurovision Song Contest 2025 nel corso della seconda semifinale programmata per giovedì 15 maggio: un momento in cui proverà a ottenere uno dei posti in palio per la finale di sabato 17 maggio. Ecco la traduzione del suo brano:

Se mi vedessi solo come una bambola perfetta

Chi sorride e poi tace quando vuoi

Dimenticami, non sono il tuo burattino

E’ così, è così

La tua piccola giostra si ferma

Se pensi che un uomo come te mi stia manipolando

Torna dalla mamma, faresti meglio ad arrenderti

Altrimenti sarò io a spostarti.

Prenditi cura, prenditi cura

Perché prendo i comandi

Nuovo manuale utente

Posso fare tutto senza di te

Questo è un altro schema

Un’altra era

Io do voce

Quindi, soprattutto, non giocare

Al ventriloquo

La bambola alza il volume

Na na na na na na

Impara bene la lezione

Na na na na na na

La bambola alza il volume

Na na na na na na

Stai attento ragazzo mio

Na na na na na na

La bambola si arrampica…

Se pensavi che fossi fragile porcellana

O più malleabile, come il polietilene

Io non sono così, ho bisogno di ossigeno

Non incolparmi, non incolparmi

Un nuovo mondo mi chiama

Se avessi intenzione di espormi nella tua vetrina

Con tutta la tua collezione di figurine

Mi dispiace per te ma sono io a deciderlo

Dove va il mio cuore, va il mio cuore

Sì, tiro le fila

Nuovo manuale utente

Ora conto solo su me stesso

Ecco il segnale, vedi.

Da un’altra epoca

Io do voce

Da innescare a casa

Elettroshock

La bambola alza il volume

Na na na na na na

Impara bene la lezione

Na na na na na na

La bambola alza il volume

Na na na na na na

Stai attento ragazzo mio

Na na na na na na

La bambola alza il volume

La tua bambola, come la chiami tu,

Alza i decibel

Lei è l’eco di una nuova

Generazione

Nessun tessuto o plastica

Nelle sue caratteristiche

La tua bambola guida la musica

Lei sale…

Lei sale…

Alza il volume

La bambola alza il volume

Na na na na na na

Impara bene la lezione

Na na na na na na

La bambola alza il volume

Na na na na na na

Stai attento ragazzo mio

Na na na na na na

La bambola alza il volume

Na na na na na na

Impara bene la lezione

Na na na na na na

La bambola cavalca il suono