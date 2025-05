EMMY all’Eurovision 2025, chi è la cantante dell’Irlanda

Fonte: IPA EMMY all’Eurovision 2025, cantante dell’Irlanda

Dalla Norvegia con amore e un pizzico di follia: EMMY è pronta a far ballare l’Europa con Laika Party, il brano che rappresenta l’Irlanda all’Eurovision Song Contest 2025. Una canzone che racconta la storia della cagnolina Laika, il primo essere vivente nello spazio, trasformandola in un inno alla libertà e alla festa.

Chi è EMMY

Emmy Kristine Guttulsrud Kristiansen, classe 2000 e conosciuta come EMMY, è una cantautrice norvegese originaria di Holmestrand. Cresciuta in una famiglia amante della musica, ha iniziato a cantare fin da bambina, partecipando a cori e concorsi canori. Nel 2015 ha raggiunto la finale del Melodi Grand Prix Junior con il brano Aiaiaiai .

Nel 2021 ha partecipato al Melodi Grand Prix, la selezione norvegese per l’Eurovision, con il brano Witch Woods, classificandosi sesta. Negli anni successivi ha continuato a scrivere e pubblicare musica, collaborando con artisti norvegesi e internazionali. Nel 2024 ha anche co-scritto il brano Woman Show per il Melodi Grand Prix norvegese .

Oltre ad avere una fiorente discografia, EMMY è anche una popolare creator su TikTok, dove ha conquistato oltre un milione di follower grazie alle sue performance vocali e alla sua personalità solare e irriverente.

EMMY all’Eurovision Song Contest 2025

Nel 2025, EMMY ha partecipato a Eurosong, la selezione irlandese per l’Eurovision, con il brano Laika Party. La canzone, scritta insieme al fratello Erlend, Larissa Tormey, Truls Marius Aarra e Henrik Østlund, è un omaggio alla cagnolina Laika, che nel 1957 fu il primo essere vivente a orbitare intorno a Pianeta. Il brano immagina un finale alternativo per Laika, trasformando la sua tragica storia in una festa cosmica.

Laika Party era stato inizialmente proposto per il Melodi Grand Prix norvegese, contest per l’Eurovision che lo ha però rifiutato. Successivamente è stato selezionato per Eurosong assicurandosi il diritto di rappresentare l’Irlanda all’Eurovision .

“Laika Party”, traduzione del brano di EMMY

All’Eurovision Song Contest 2025, EMMY si esibirà nella seconda semifinale prevista per il 15 maggio 2025: una performance importante per la cantante, che proverà a convincere il pubblico di meritare un pass per la finale di sabato 17 maggio. Ecco la traduzione di Laika Party.

(Pronta per il decollo)

Probabilmente avete sentito

di questa bambina coraggiosa

tutto ciò che sappiamo è che ha salvato il mondo

è stata mandata via

ma non aveva paura

anche se era sola nel buio, nello spazio immenso

ha lasciato la folla festante

è salita sopra le nuvole

un razzo che volava alto

poi si sono salutati

si chiede ancora perché

ma ama volare

spero che Laika non sia mai morta e che giri ancora intorno a noi

e che faccia una festa in aria e che ce la faccia sempre

spero che danzi ogni notte tra le stelle

spero che Laika sia viva

festa di Laika in cielo

festa di Laika in cielo

Bam bum

Ba ra ram bum bum bum bum bum

Ba ra ram bum bum bum bum bum

Ba ra ram bum bum bum bum bum

Ba ra ram bum bum bum bum bum

Ba ra ram bum bum bum bum bum

Bam bum

Ba ra ram bum bum bum bum bum bum

Ba ra Ram bam bam bam bam bam bam

Ba ra ram bam bam bam bam bam

Attraverso le comete e le pietre

Ulula per le sue ossa

Cantando insieme alle stelle e al sole

E se non volasse

Nemmeno tu ed io

Un’eroina eterna per l’umanità

Ha lasciato la folla festante

È andata sopra le nuvole

Un razzo che vola alto

Poi si sono detti addio

Si chiede ancora perché

Ma ama volare

Spero che Laika non sia mai morta e che giri ancora intorno a noi

E che faccia una festa in aria e che ce la faccia sempre

Spero che balli ogni notte tra le stelle

Spero che Laika sia viva

Laika fa festa in cielo

Laika fa festa in cielo

Bam bam

Ba ra ram bam bam bam bam bam

Ba ra ram bam bam bam bam bam

Ba ra ram bam bam bam bam bam

Ba ra ram bam bam bam bam bam

Ba ra ram bam bam bam bam bam

Bam bam

Ba ra ram bam bam bam bam bam

Ba ra ram bam bam bam bam bam

Ba ra ram bam bam bam bam bam

Festa Laika nel cielo (ooh)

Festa Laika nel cielo (ooh)

Bam bam

Ba ra ram bam bam bam bam bam

Ba ra ram bam bam bam bam bam

Ba ra ram bam bam bam bam bam

Ba ra ram bam bam bam

Festa di Laika nel cielo