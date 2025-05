Adonxs all’Eurovision 2025, chi è il cantate della Repubblica Ceca

Fonte: IPA Adonxs partecipa all’Eurovision 2025 per la Repubblica Ceca

L’Eurovision Song Contest 2025 è alle porte e, con l’evento anche la possibilità di scoprire artisti internazionali. Tra i cantanti in gara c’è anche Adonxs, artista e modello che parteciperà alla manifestazione in rappresentanza della Repubblica Ceca con il brano Kiss Goodbye: ecco cosa sappiamo su di lui.

Chi è Adonxs

Adonxs, nome d’arte di Adam Pavlovčin, è un cantante e modello nato a Myjava nel 1995. Amante fin da bambino della musica e della danza, ha seguito le orme della sorella cantante iniziando una carriera artistica poliedrica.

Il momento più importante per la sua arte arriva nel 2021, anno in cui ottiene grande visibilità per la partecipazione e la vittoria di SuperStar Czech-Slovakia, programma che gli ha permesso di ottenere un contratto discografico e di pubblicare una serie di singoli, oltre al suo album di debutto.

Con una musicalità ispirata a colossi della musica come Queen, Depeche Mode, Elton John e Prince, nel 2022, l’artista vince i premi Singer of the Year e Musical Discovery della stazione radio ceca Evropa 2. Tra le sue principali attuali influenze, ha anche citatoTroye Sivan, Mahmood, RAYE e Conan Gray.

Adonxs all’Eurovision Song Contest 2025

Per rappresentare la Repubblica Ceca all’Eurovision Song Contest 2025, Adonxs ha scelto di presentare Kiss Kiss Goodbye: un brano intimo, che parla di un amore difficile e della necessità di accettarsi anche con i propri difetti e i propri limiti.

Parlando del brano, il cantante ha raccontato: “È la storia di un eroe imperfetto e ferito che, in un momento cruciale, è disposto a sacrificare un grande balzo per l’umanità nella speranza di guarire una dolorosa ferita nel suo cuore. Parla di come l’amore ci guida e ci forma, ma anche della sua assenza”.

Adonxs si esibirà sul palco di Basilea nel corso della seconda semifinale programmata per la serata di giovedì 15 maggio, a differenza di Lucio Corsi e Gabry Ponte che, invece, saliranno sul palco già nel corso della prima semifinale del 13 maggio.

“Kiss Kiss Goodbye”, traduzione della canzone di Adonxs

Mandami un bacio d’addio

Non voglio che le mie lacrime si asciughino

Un bacio d’amore

Un bacio di disperazione

In un momento due di noi si scontrano

Non c’è altro posto dove nascondersi

Solo uno sopravvive quando arriva la notte

Sarai il mio passaggio o morirai

Tu

Sembri così santo

Mi ha quasi ingannato

Davvero

Quando hai detto che mi amavi

Mi ha quasi commosso

Bacio bacio addio

Bacio bacio addio

Ora tieni le tue

Mezze scuse

Ubriaco di apatia

Ancora e ancora

Bacio bacio

Preso nel movimento mi stai sfinendo

Cuore di devozione contaminato a terra

Solo uno sopravvive quando arriva la notte

Sarai il mio passaggio o morirai

Tu

Sembri così santo

Mi ha quasi ingannato

Davvero

Quando hai detto che mi amavi

Mi ha quasi commosso

Bacio bacio addio

Bacio bacio addio

Ora tieni le tue

Mezze scuse

Ubriache di apatia

Ancora e ancora

Dammi un bacio d’addio

Guarda come le mie lacrime si seccano

Un bacio d’amore

Non sarà lo stesso stasera

Tu

Tu

Ora tieni le tue

Mezze scuse

Ubriache di apatia

Ancora e ancora

Bacio bacio