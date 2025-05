Fonte: IPA Zoë Më, cantante Eurovision 2025

Come ogni anno, l’Eurovision consente di conoscere artisti che altrimenti sarebbe stato difficile poter apprezzare. Ci permette infatti di aprire una finestra sulla cultura musicale di numerosi Paesi, come ad esempio la Svizzera. Nell’edizione 2025 sarà rappresentata da Zoë Më, della quale parliamo di seguito.

Chi è Zoë Më

Zoë Më è un nome d’arte, perché alla nascita le è stato dato il nome di Zoë Anina Kressler. Sappiamo di lei che è nata a Basilea il 6 ottobre 2000. Il legame con la Svizzera è enorme e lo sente fortemente dentro di sé, nonostante una parentesi in Germania, dove si è trasferita alla tenera età di tre anni.

Una permanenza non troppo lunga, considerando come nel 2009 la sua famiglia l’abbia costretta a un nuovo trasloco. Di ritorno tra le Alpi, stabilendosi però stavolta nel canton Friburgo. Qui c’è stata una componente sociale molto importante per lei. Si parlano infatti fluentemente tedesco e francese. Quest’ultima lingua, appresa a scuola a con gli amici d’infanzia, è esplosa dentro di lei, al punto da non riuscire a dirle addio neanche in fase di composizione musicale. Alterna dunque le due lingue e lo fa in maniera eccellente, proponendo un risultato magnetico, in grado di abbattere i confini del suo Paese.

La musica le parla fin da quando aveva 10 anni. È stato allora che ha iniziato a scrivere. Per poter apprezzare il suo primo Ep, però, abbiamo dovuto attendere maggio 2024. Un lavoro dal titolo Dorianne Gris, con all’interno brani in francese e tedesco.

Tra le sue canzoni più famose troviamo:

Liste des Interdits;

Lied ohne Ende;

Das Lied der Leichtigkeit;

Le Loup;

Overdosee Au Revoir.

Questa pubblicazione ha posto il suo nome sulla mappa, ufficialmente, ottenendo grande riscontro in termini di critica e pubblico. Ha inoltre ottenuto i seguenti premi: SRF3 Best Talent e RTS Artiste Radar. Le ha poi ovviamente aperto le porte dell’Eurovision.

Voyage, testo e traduzione

All’Eurovision 2025 Zoë Më si presenta con Voyage. Ecco cosa significa il brano e la sua traduzione. Si tratta di un invito a muoversi nel mondo con maggiore umanità. Un incitamento alla compassione e alla comprensione dell’altro. Ecco la traduzione:

I miei occhi candidi scoprono il mondo

In modo ingenuo per confondere

I demoni della notte

Mmmh, mmh

Mi lanci parole che mi soffocano

Qualunque cosa accada, io vado a letto

Vicino a te stasera

Mmmh, mmh

Un giorno capirai

Che i fiori siano più belli

Quando li innaffi

Mi hai tagliato fuori

Tante volte

Se vuoi me ne vado

Con te per fare un viaggio

Fai un viaggio, viaggia

Fai un viaggio con te

Lasciami amarti anche se non mi ami

Annegherò nelle tue lacrime

Condividerò il tuo sentimento di tristezza

Mi mangi con il tuo sguardo

Qualunque cosa accada non mi fermerò mai

Per cantare per te

Un giorno capirai

Che i fiori siano più belli

Quando li innaffi

Mi hai tagliato fuori

Tante volte

Se vuoi me ne vado

Con te per fare un viaggio

Fai un viaggio, viaggia

Fai un viaggio con te

Prendere un, fare un viaggio

Prendere un, fare un viaggio

Prendere un, fare un viaggio

Con me

Prendere un, fare un viaggio

Prendere un, fare un viaggio

Prendere un, fare un viaggio

Con me, con me

Se vuoi me ne vado

Con te per fare un viaggio

Fai un viaggio, viaggia

Fai un viaggio con te