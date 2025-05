Claude all’Eurovision 2025, chi è il cantante dei Paesi Bassi

Fonte: IPA Claude partecipa all'Eurovision 2025 per i Paesi Bassi

L’Eurovision 2025 è alle porte e tra gli artisti più attesi di quest’edizione c’è Claude, il talento che rappresenterà i Paesi Bassi con il brano C’est la vie. Giovanissimo, voce magnetica e uno stile che mescola pop internazionale e vibrazioni intime, Claude è già considerato uno dei favoriti. Ma chi è davvero questo artista che sta facendo parlare tutta Europa?

Chi è Claude

Classe 2003, nato in Repubblica del Congo e cresciuto nei Paesi Bassi, Claude, pseudonimo di Claude Kiambe, è uno di quei talenti che ti restano in testa dopo il primo ascolto. Trasferitosi ad Alkmaar con la famiglia quando aveva solo 9 anni, il cantante mettere poi radici a Enkhuizen.

Oggi, a 21 anni, è uno degli artisti pop più promettenti della scena olandese. Il primo colpo di scena della sua carriera arriva nel 2019 a The Voice Kids, dove incanta tutti con Papaoutai di Stromae.

Ma il vero boom arriva con Ladada (Mon dernier mot) nel 2022, una hit che conquista le classifiche e gli permette di ottenere il 3FM Award come Miglior artista esordiente e il Qmusic come Miglior artista dell’anno.

Da quel momento, la sua carriera decolla: nel 2024 arriva il primo album Parler français, che conferma il suo stile fresco, internazionale e decisamente catchy pronto a incantare gli spettatori dell’Eurovision Song Contest 2025.

Claude all’Eurovision Song Contest 2025

Quest’anno Claude è pronto a far battere i cuori d’Europa con C’est la vie, la canzone con cui rappresenterà i Paesi Bassi all’Eurovision 2025 in scena a Basilea.

Il pezzo, cantato in francese e inglese, mescola elettronica leggera, melodia orecchiabile e un testo che sa toccare nel profondo. Il titolo è un inno a prendere la vita con filosofia, anche quando non tutto va come dovrebbe.

Scritto insieme a Arno Krabman, Joren van der Voort e Léon Palmen, il suo brano è dedicato alla madre e racconta la sua storia con un mix di dolcezza e grinta: “Ho pensato che sul palco dell’Eurovision avrei voluto portare un messaggio al mondo e all’Europa. C’est la vie è una frase che mia madre mi diceva sempre. Ogni volta che la vita sembra terribile e succedono cose non belle, c’è sempre qualcosa di cui essere grato. Sei sano, puoi vedere, puoi respirare, puoi bere. È un approccio che mi ha sempre aiutato e che significa davvero molto per me” ha spiegato in un’intervista.

“C’est la vie”, traduzione del brano di Claude

Claude salirà per la prima volta sul palco di Basilea nel corso della prima semifinale in programma il 13 maggio 2025. Ecco la traduzione del testo della canzone:

“Questa è la vita”, mi cantava

Mi ricordo, ero piccolo

Oh, ero solo un ragazzino, ma ricordo

La melodia, la melodia

È così, è così, è su e giù

Sale, scende, gira intorno, gira intorno

Cosa sarà, sì, sarà, eccomi, eccomi

Canta uno, due, tre

È una vita da sballo

È una vita da sballo

Sì, è la-la-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la-la vita

Questa è la vita, e che miracolo

A volte innamorato, a volte infelice

E sento ancora la voce di mia madre dentro di me

La melodia, la melodia

È così, è così, è su e giù

Sale, scende, gira intorno, gira intorno

Cosa sarà, sì, sarà, eccomi, eccomi

Canta uno, due, tre

È una vita da sballo

È una vita da sballo

Sì, è la-la-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la-la vita

Sì, è una vita da sballo

Sì, è una vita da sballo

È la-la-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la-la vita

Oh, questa è la vita, la vita in rosa

La vita in nero, oh, queste montagne russe

E canterò finché non sarà finita

Fa la, la-la, la-la (La, la-la, la-la)

È così, questo è così, è un saliscendi

Sale, scende, gira intorno, gira intorno

Cosa sarà, sì, sarà, ascoltami, oh mamma

Canta uno, due, tre

Questa è la vita